Каких БпЛА не хватает украинским военным — анализ Минобороны

Военные и волонтеры часто говорят, что на фронте дроны – фактически расходники, которые нужны постоянно. Зам Умерова подтвердил, что беспилотники являются расходным материалом. Впрочем, он заверил, что в ноябре ВСУ получили больше БПЛА, чем в октябре.

Каких БПЛА не хватает украинским военным

Впрочем, государство разрабатывает новые образцы вооружения и военной техники (ОВТ), например минные тралы и дальнобойные винтовки. Что касается дронов, то их производство, как и производство РЭБ, масштабируется.

БПЛА стало больше, но не без нюансов

В последние месяцы наши воины получают больше беспилотников, к тому же это дроны разных типов и модификаций. Но, к сожалению, на отдельных участках фронта бои очень интенсивны, так что беспилотники становятся расходным материалом. Особенно это касается БпЛА тактического уровня.

Их запас нужно пополнять фактически непрерывно как снаряды, – подчеркнул Гаврилюк. Поделиться

Какие прогнозы на декабрь

В этом месяце в Минобороны обещают положительные перемены.

Недавно мы получили дополнительный ресурс для закупки. Поэтому в декабре ВСУ получат уже в разы больше беспилотников. Надеюсь, картина на поле боя изменится. Важно добавить, что необходимо масштабировать не только производство БПЛА, но и производство РЭБ. Мы все больше стимулируем активизацию внутренних производств этой техники, – сообщил заместитель Умерова. Поделиться

Что известно о новых образцах вооружения и техники

В настоящее время в ВСУ имеется около 70 модификаций дронов и более 20 различных типов боеприпасов для них. 6 новых образцов РЭБ (в частности, так называемые окопные) недавно были допущены к эксплуатации.

Минобороны и Генштаб завершили тестирование тактических средств радиопомех баражирующим боеприпасам и FPV-дронам. Их разработали украинские предприятия, а изделия проверяли в условиях, приближенных к боевым.