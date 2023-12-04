Каких БпЛА не хватает украинским военным — анализ Минобороны

Военные и волонтеры часто говорят, что на фронте дроны – фактически расходники, которые нужны постоянно. Зам Умерова подтвердил, что беспилотники являются расходным материалом. Впрочем, он заверил, что в ноябре ВСУ получили больше БПЛА, чем в октябре.
Каких БПЛА не хватает украинским военным
Впрочем, государство разрабатывает новые образцы вооружения и военной техники (ОВТ), например минные тралы и дальнобойные винтовки. Что касается дронов, то их производство, как и производство РЭБ, масштабируется.
БПЛА стало больше, но не без нюансов
В последние месяцы наши воины получают больше беспилотников, к тому же это дроны разных типов и модификаций. Но, к сожалению, на отдельных участках фронта бои очень интенсивны, так что беспилотники становятся расходным материалом. Особенно это касается БпЛА тактического уровня.
Какие прогнозы на декабрь
В этом месяце в Минобороны обещают положительные перемены.
Что известно о новых образцах вооружения и техники
В настоящее время в ВСУ имеется около 70 модификаций дронов и более 20 различных типов боеприпасов для них. 6 новых образцов РЭБ (в частности, так называемые окопные) недавно были допущены к эксплуатации.
Минобороны и Генштаб завершили тестирование тактических средств радиопомех баражирующим боеприпасам и FPV-дронам. Их разработали украинские предприятия, а изделия проверяли в условиях, приближенных к боевым.
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