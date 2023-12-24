Умеров описал механизм реформы закупок в Минобороны

Что известно о реформе закупок для Минобороны

Вопросов очень много и проблем тоже много. Мы выжимаем всех этих людей со старыми практиками. И вы будете много слышать вещей, которые мы делаем, слышать много обвинений в наш адрес, потому что выжимаем этих людей, - подчеркнул Умеров. Поделиться

Он отметил, что в министерстве был создан Департамент закупочной политики с целью разработать политику осуществления закупок, а также запустить отдельные ведомства по летальным и нелетальным военным закупкам.

Теперь, отметил Умеров, если Украина получает международную техническую помощь, то видно, как и от кого она идет.

Мы тоже предложили, что будем очень открыты к определенному контуру, чтобы они также пересмотрели наши прямые контракты, которые с кем заключены, за сколько и так далее. Чтобы они помогли отстроить внутренний риск менеджмента, комплаенса и процедуры. К сожалению, закупки постоянно были политизированы. Очень много старых практик, которые не соответствуют настоящему и они должны меняться. То есть мы сделали многое, но недостаточно. И наиболее рискованно то, что переходный период еще не закончился, – отметил министр. Поделиться

Какие изменения происходят в Минобороны

По его словам, в оборонном ведомстве произошла замена кадров. В частности, была произведена замена почти всех заместителей министра кроме одного.

Он отвечает за военный компонент, а не за закупки.