Умеров описал механизм реформы закупок в Минобороны

По словам главы Минобороны Рустема Умерова, министерство избавляется от людей, которые используют механизмы закупки ведомства в собственных интересах.
Что известно о реформе закупок для Минобороны
Он отметил, что в министерстве был создан Департамент закупочной политики с целью разработать политику осуществления закупок, а также запустить отдельные ведомства по летальным и нелетальным военным закупкам.
Теперь, отметил Умеров, если Украина получает международную техническую помощь, то видно, как и от кого она идет.
Какие изменения происходят в Минобороны
По его словам, в оборонном ведомстве произошла замена кадров. В частности, была произведена замена почти всех заместителей министра кроме одного.
Он отвечает за военный компонент, а не за закупки.
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