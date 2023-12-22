Трудно представить. В Германии отреагировали на обращение Умерова к украинцам за границей

По словам главы Министерства юстиции Германии Марко Бушмана, официальный Берлин не будет принуждать находящихся в стране украинцев к мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины.

Германия не планирует помогать Минобороны мобилизовать украинцев

Немецкий министр утверждает, что власти его страны не собираются заставлять воевать украинских граждан, находящихся на территории ФРГ.

Для меня трудно представить, как мы можем принуждать людей из других стран служить с оружием в руках, учитывая, что согласно нашей Конституции граждане Германии не обязаны этого делать против их воли, - отмечает Марк Бушман. Поделиться

Политик также заверил, что если официальный Киев все-таки захочет призвать в армию мужчин, покинувших страну, это не будет иметь практических последствий для живущих в Германии украинцев.

Заставлять людей выполнять воинскую повинность или проходить военную службу против их воли – это не наш случай, – подытожил глава Министерства юстиции ФРГ. Поделиться

Откуда появились слухи о мобилизации украинцев за границей

Как уже упоминалось ранее, 21 декабря немецкое издание Welt, ссылаясь на интервью министра обороны Рустама Умерова телеканалу WELT TV, газетам Bild и Politico, написало о том, что украинские мужчины в возрасте 25-60 лет, которые проживают в Германии и других странах, в следующем году должны явиться в призывные пункты ВСУ, в противном случае к ним будут применены санкции.

Однако оборонное ведомство Украины сразу опровергло эту информацию.

Там заявили, что Рустем Умеров пока всего лишь призывает всех украинцев присоединяться к Вооруженным силам, однако вопрос о механизме наказания или юридического давления на мужчин за пределами Украины пока даже не обсуждается.