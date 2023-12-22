Трудно представить. В Германии отреагировали на обращение Умерова к украинцам за границей
Категория
Политика
Дата публикации

Трудно представить. В Германии отреагировали на обращение Умерова к украинцам за границей

Трудно представить. В Германии отреагировали на обращение Умерова к украинцам за границей
Read in English
Читати українською
Источник:  DW

По словам главы Министерства юстиции Германии Марко Бушмана, официальный Берлин не будет принуждать находящихся в стране украинцев к мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины.

Германия не планирует помогать Минобороны мобилизовать украинцев

Немецкий министр утверждает, что власти его страны не собираются заставлять воевать украинских граждан, находящихся на территории ФРГ.

Для меня трудно представить, как мы можем принуждать людей из других стран служить с оружием в руках, учитывая, что согласно нашей Конституции граждане Германии не обязаны этого делать против их воли, - отмечает Марк Бушман.

Политик также заверил, что если официальный Киев все-таки захочет призвать в армию мужчин, покинувших страну, это не будет иметь практических последствий для живущих в Германии украинцев.

Заставлять людей выполнять воинскую повинность или проходить военную службу против их воли – это не наш случай, – подытожил глава Министерства юстиции ФРГ.

Откуда появились слухи о мобилизации украинцев за границей

Как уже упоминалось ранее, 21 декабря немецкое издание Welt, ссылаясь на интервью министра обороны Рустама Умерова телеканалу WELT TV, газетам Bild и Politico, написало о том, что украинские мужчины в возрасте 25-60 лет, которые проживают в Германии и других странах, в следующем году должны явиться в призывные пункты ВСУ, в противном случае к ним будут применены санкции.

Однако оборонное ведомство Украины сразу опровергло эту информацию.

Там заявили, что Рустем Умеров пока всего лишь призывает всех украинцев присоединяться к Вооруженным силам, однако вопрос о механизме наказания или юридического давления на мужчин за пределами Украины пока даже не обсуждается.

Впрочем, еще раз о важном: повестка – это только сообщение гражданину, что он необходим государству для защиты. С этой точки зрения удивительно ждать личного приглашения к концу второго года полномасштабного нашествия. Слышали о войне в Украине? Считайте, что вы приглашены. Идите уже. Идите, как пошли все, кто стоял в очередях в феврале 22-го, - объяснил начальник управления прессы и информации МОУ Илларион Павлюк.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Может ли мобилизация в РФ переломить ход войны — объяснение ГУР
Может ли мобилизация в РФ переломить ход войны — объяснение ГУР
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Как будет проходить мобилизация в Украине — объяснение Данилова
Алексей Данилов
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Дополнительная мобилизация в Украине будет стоить 500 млрд грн – Зеленский
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.