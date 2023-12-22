Важко уявити. У Німеччині відреагували на звернення Умєрова до українців за кордоном
Категорія
Політика
Дата публікації

Важко уявити. У Німеччині відреагували на звернення Умєрова до українців за кордоном

Рустем Умєров
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Джерело:  DW

За словами очільника Міністерства юстиції Німеччини Марко Бушмана, офіційний Берлін не буде примушувати українців, які перебувають в країні, до мобілізації у лави Збройних сил України.

Німеччина не планує допомагати Міноборони мобілізувати українців

Німецький міністр стверджує, що влада його країни не збирається змушувати воювати українських громадян, які наразі знаходять на території ФРН.

Для мене важко уявити, як ми можемо примушувати людей з інших країн служити зі зброєю в руках, враховуючи, що, згідно з нашою Конституцією, громадяни Німеччини не зобов'язані цього робити проти їхньої волі, - наголошує Марко Бушман.

Політик також запевнив, що якщо офіційний Київ все-таки захоче призвати в армію чоловіків, які залишили країну, це не матиме практичних наслідків для українців, які живуть у Німеччині.

Змушувати людей виконувати військову повинність або проходити військову службу проти їхньої волі - це не наш випадок, - підсумував глава Міністерства юстиції ФРН.

Звідки з’явилися чутки про мобілізацію українців за кордоном

Як уже згадувалося раніше, 21 грудня німецьке видання Welt, посилаючись на інтерв’ю міністра оборони Рустама Ум'єрова телеканалу WELT TV, газетам "Bild" і "Politico", написало про те, що українські чоловіки у віці 25-60 років, які проживають в Німеччині та інших країнах, наступного року мають з'явитися у призовні пункти ЗСУ, інакше до них будуть застосовані санкції.

Однак оборонне відомство України одразу спростувало цю інформацію.

Там заявили, що Рустем Умєров наразі лише закликає всіх українців долучатися до Збройних сил, однак питання про механізм покарання або юридичного тиску на чоловіків за межами України поки навіть не обговорюється.

Утім, ще раз про важливе: повістка – це лише повідомлення громадянину, що він потрібен державі для захисту. З цього погляду дивно чекати особистого запрошення під кінець другого року повномасштабної навали. Чули про війну в Україні? Вважайте, що вас запрошено. Ідіть уже. Ідіть, як пішли всі ті, хто стояв у чергах у військовослужбовці у лютому 22-го, - пояснив начальник управління преси та інформації МОУ Іларіон Павлюк.

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