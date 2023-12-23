Минобороны рассматривает возможность приглашать в ТЦК через электронные оповещения — Умеров
Категория
Украина
Дата публикации

Минобороны рассматривает возможность приглашать в ТЦК через электронные оповещения — Умеров

Рустем Умеров
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Источник:  Суспільне

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Минобороны рассматривает возможность приглашать мужчин в территориальные центры комплектования через электронное уведомление.

Кто может получить электронное приглашение в ТЦК

Умеров сказал, что в Минобороны проанализировали разные базы данных.

Решим, как эти данные учесть. Потому что – это военнообязанный, или военнослужащий, или уже ветеран? После учета – будет ли эта категория мужчин вообще предложена на военную службу или нет. То есть, это достаточно огромный механизм, который надо обсуждать пошагово.

Он добавил, что такие приглашения получат граждане Украины и за рубежом: "Если мы уже примем решение по категориям, приглашение пошлем всем".

Умеров добавил, что Минобороны работает над техническими решениями, чтобы этот процесс был цивилизованным.

Сколько предлагают мобилизовать военные

Во время пресс-конференции 19 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные предложили дополнительно призвать 450-500 тысяч человек.

Это очень серьезная цифра. Я сказал, что мне нужно больше аргументов, чтобы поддерживать это направление. Это вопрос, прежде всего, людей. Второе – это справедливости. Это вопросы обороноспособности и финансов.

Президент отметил, что такая мобилизация будет стоить дополнительных 500 миллиардов гривен.

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