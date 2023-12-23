Минобороны рассматривает возможность приглашать в ТЦК через электронные оповещения — Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Минобороны рассматривает возможность приглашать мужчин в территориальные центры комплектования через электронное уведомление.
Кто может получить электронное приглашение в ТЦК
Умеров сказал, что в Минобороны проанализировали разные базы данных.
Он добавил, что такие приглашения получат граждане Украины и за рубежом: "Если мы уже примем решение по категориям, приглашение пошлем всем".
Умеров добавил, что Минобороны работает над техническими решениями, чтобы этот процесс был цивилизованным.
Сколько предлагают мобилизовать военные
Во время пресс-конференции 19 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные предложили дополнительно призвать 450-500 тысяч человек.
Президент отметил, что такая мобилизация будет стоить дополнительных 500 миллиардов гривен.
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