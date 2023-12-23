Минобороны рассматривает возможность приглашать в ТЦК через электронные оповещения — Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Минобороны рассматривает возможность приглашать мужчин в территориальные центры комплектования через электронное уведомление.

Кто может получить электронное приглашение в ТЦК

Умеров сказал, что в Минобороны проанализировали разные базы данных.

Решим, как эти данные учесть. Потому что – это военнообязанный, или военнослужащий, или уже ветеран? После учета – будет ли эта категория мужчин вообще предложена на военную службу или нет. То есть, это достаточно огромный механизм, который надо обсуждать пошагово. Поделиться

Он добавил, что такие приглашения получат граждане Украины и за рубежом: "Если мы уже примем решение по категориям, приглашение пошлем всем".

Умеров добавил, что Минобороны работает над техническими решениями, чтобы этот процесс был цивилизованным.

Сколько предлагают мобилизовать военные

Во время пресс-конференции 19 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные предложили дополнительно призвать 450-500 тысяч человек.

Это очень серьезная цифра. Я сказал, что мне нужно больше аргументов, чтобы поддерживать это направление. Это вопрос, прежде всего, людей. Второе – это справедливости. Это вопросы обороноспособности и финансов. Поделиться

Президент отметил, что такая мобилизация будет стоить дополнительных 500 миллиардов гривен.