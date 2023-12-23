Міноборони розглядає можливість запрошувати у ТЦК через електронні сповіщення — Умєров
Категорія
Україна
Дата публікації

Міноборони розглядає можливість запрошувати у ТЦК через електронні сповіщення — Умєров

Рустем Умєров
Джерело:  Суспільне

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Міноборони розглядає можливість запрошувати чоловіків до територіальних центрів комплектування через електронне сповіщення.

Хто може отримати електроне запрошення в ТЦК

Умєров сказав, що у Міноборони проаналізували різні бази даних.

Вирішимо, як ці дані облікувати. Тому що – це військовозобов’язаний, чи військовослужбовець, чи вже ветеран? Після обліку – чи ця категорія чоловіків буде взагалі запропонована на військову службу чи ні. Тобто це достатньо величезний механізм, який треба обговорювати покроково.

Він додав, що такі запрошення отримають громадяни України і за кордоном: "Якщо ми вже ухвалимо рішення по категоріях, запрошення надішлемо усім".

Умєров додав, що Міноборони працює над технічними рішеннями, щоб цей процес був цивілізованим.

Скільки пропонують мобілізувати військові

Під час пресконференції 19 грудня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

Це дуже серйозна цифра. Я сказав, що мені потрібно більше аргументів, аби підтримувати цей напрямок. Це питання, перш за все, людей. Друге — це справедливості. Це питання обороноздатності та питання фінансів.

Президент зазначив, що така мобілізація буде коштувати додаткових 500 мільярдів гривень.

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