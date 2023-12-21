У Міноборони розкрили подробиці сервісу онлайн-послуг для військовозобов'язаних

У Міноборони працюють над цифровізацією послуг для військовозабов'язаних осіб.
Що відомо про цифровізацію послуг для військовозабов'язаних
За словами заступниці глави Міноборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерини Черногоренко, наразі йде робота над створенням рєєстру військовослужбовців.
Під час зустрічі із представниками країн Великої сімки у Києві Черногоренко зазначила, що наразі серед приорітетів Міноборони - онлайн-послуги для військових та верифікація реєстру військовозобов'язаних "Оберіг".
Вона додала, що завдяки аналізу данних з інших державних реєєстрів, вдалось збільшити кількість наявної інформації з 27 до 88%, видалити інформацію, що дублюється та ту, що вже стала неактуальною.
Черногоренко підкреслила, що на базі реєстру військовозабов’язаних Міноборони планує запустити онлайн-послуги, зокрема, бронювання, що дозволить запобігти корупції.
Черногоренко додала, що також ведеться робота з розробки та створення реєстру військовослужбовців.
Це дозволить Міноборони "розуміти і контролювати весь перелік особового складу, щоб бути ще більш швидкими, щоб розвивати людський капітал".
В Міноборони спростували інформацію про покарання для українських чоловіків, що втекли з України
В Міноборони України спростували заяви про нібито плани розробки механізму покарання для українських чоловіків, які втекли від війни за кордон.
У МОУ додали, що це стосується і тих українців, які перебувають за кордоном, адже країна продовжує потребувати долучення усіх громадян, які можуть доєднатися до війська.
У міністерстві також додали, що повістка - це лише формальне повідомлення громадянину, що він потрібен державі для захисту.
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