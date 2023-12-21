У Міноборони розкрили подробиці сервісу онлайн-послуг для військовозобов'язаних

У Міноборони працюють над цифровізацією послуг для військовозабов'язаних осіб.

Що відомо про цифровізацію послуг для військовозабов'язаних

За словами заступниці глави Міноборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерини Черногоренко, наразі йде робота над створенням рєєстру військовослужбовців.

Під час зустрічі із представниками країн Великої сімки у Києві Черногоренко зазначила, що наразі серед приорітетів Міноборони - онлайн-послуги для військових та верифікація реєстру військовозобов'язаних "Оберіг".

Раніше повістки могли приходити людям декілька разів, їх отримували громадяни непридатні до служби чи навіть родичі загиблих, - повідомила Черногоренко. Поширити

Вона додала, що завдяки аналізу данних з інших державних реєєстрів, вдалось збільшити кількість наявної інформації з 27 до 88%, видалити інформацію, що дублюється та ту, що вже стала неактуальною.

Черногоренко підкреслила, що на базі реєстру військовозабов’язаних Міноборони планує запустити онлайн-послуги, зокрема, бронювання, що дозволить запобігти корупції.

Черногоренко додала, що також ведеться робота з розробки та створення реєстру військовослужбовців.

Це дозволить Міноборони "розуміти і контролювати весь перелік особового складу, щоб бути ще більш швидкими, щоб розвивати людський капітал".

В Міноборони спростували інформацію про покарання для українських чоловіків, що втекли з України

В Міноборони України спростували заяви про нібито плани розробки механізму покарання для українських чоловіків, які втекли від війни за кордон.

Міністр закликає приєднуватися до Збройних сил всіх громадян України, де б вони не знаходилися. Від того, що хтось не отримав повістку, загроза Україні не зменшується, - зазначають в Міноборони. Поширити

У МОУ додали, що це стосується і тих українців, які перебувають за кордоном, адже країна продовжує потребувати долучення усіх громадян, які можуть доєднатися до війська.

Якщо питання про механізм покарання чи юридичного тиску на тих, хто за межами України, то зараз на порядку денного цього немає. Завдань, що стосуються рекрутингу, покращення механізму мобілізації, покращення системи підготовки тощо - більш, ніж достатньо, - наголосили в Мінооборони. Поширити

У міністерстві також додали, що повістка - це лише формальне повідомлення громадянину, що він потрібен державі для захисту.