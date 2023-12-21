В Минобороны раскрыли подробности сервиса онлайн-услуг для военнообязанных

В Минобороны работают над цифровизацией услуг для военнообязанных лиц.
Что известно о цифровизации услуг для военнообязанных
По словам заместителя главы Минобороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерины Черногоренко, сейчас идет работа над созданием реестра военнослужащих.
Во время встречи с представителями стран Большой семерки в Киеве Черногоренко отметила, что среди приоритетов Минобороны - онлайн-услуги для военных и верификация реестра военнообязанных "Оберег".
Она добавила, что благодаря анализу данных из других государственных регистров, удалось увеличить количество имеющейся информации с 27 до 88%, удалить дублирующуюся и уже ставшую неактуальной информацию.
Черногоренко подчеркнула, что на базе реестра военнообязанных Минобороны планирует запустить онлайн-услуги, в частности, бронирование, что позволит предотвратить коррупцию.
Черногоренко добавила, что также ведется работа по разработке и созданию реестра военнослужащих.
Это позволит Минобороны "понимать и контролировать весь перечень личного состава, чтобы быть еще быстрее, чтобы развивать человеческий капитал".
В Минобороны опровергли информацию о наказаниях для украинских мужчин, бежавших из Украины
В Минобороны Украины опровергли заявления о якобы планах разработки механизма наказания для украинских мужчин, бежавших от войны за границу.
В МОУ добавили, что это касается и тех украинцев, которые находятся за границей, ведь страна продолжает нуждаться в присоединении всех граждан, которые могут присоединиться к войску.
В министерстве также добавили, что повестка – это лишь формальное сообщение гражданину, что он необходим государству для защиты.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-