В Минобороны раскрыли подробности сервиса онлайн-услуг для военнообязанных

В Минобороны работают над цифровизацией услуг для военнообязанных лиц.

Что известно о цифровизации услуг для военнообязанных

По словам заместителя главы Минобороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерины Черногоренко, сейчас идет работа над созданием реестра военнослужащих.

Во время встречи с представителями стран Большой семерки в Киеве Черногоренко отметила, что среди приоритетов Минобороны - онлайн-услуги для военных и верификация реестра военнообязанных "Оберег".

Раньше повестки могли приходить людям несколько раз, их получали граждане непригодные для службы или даже родственники погибших, - сообщила Черногоренко. Поделиться

Она добавила, что благодаря анализу данных из других государственных регистров, удалось увеличить количество имеющейся информации с 27 до 88%, удалить дублирующуюся и уже ставшую неактуальной информацию.

Черногоренко подчеркнула, что на базе реестра военнообязанных Минобороны планирует запустить онлайн-услуги, в частности, бронирование, что позволит предотвратить коррупцию.

Черногоренко добавила, что также ведется работа по разработке и созданию реестра военнослужащих.

Это позволит Минобороны "понимать и контролировать весь перечень личного состава, чтобы быть еще быстрее, чтобы развивать человеческий капитал".

В Минобороны опровергли информацию о наказаниях для украинских мужчин, бежавших из Украины

В Минобороны Украины опровергли заявления о якобы планах разработки механизма наказания для украинских мужчин, бежавших от войны за границу.

Министр призывает присоединяться к Вооруженным силам всех граждан Украины, где бы они ни находились. От того, что кто-то не получил повестку, угроза Украине не уменьшается, отмечают в Минобороны. Поделиться

В МОУ добавили, что это касается и тех украинцев, которые находятся за границей, ведь страна продолжает нуждаться в присоединении всех граждан, которые могут присоединиться к войску.

Если вопрос о механизме наказания или юридического давления на тех, кто за пределами Украины, то сейчас на повестке этого нет. Задач, касающихся рекрутинга, улучшения механизма мобилизации, улучшения системы подготовки и т.п. - более чем достаточно, - подчеркнули в Минобороны. Поделиться

В министерстве также добавили, что повестка – это лишь формальное сообщение гражданину, что он необходим государству для защиты.