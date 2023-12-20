Данилов опроверг слухи о планах срочно мобилизовать 500 тыс мужчин

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что объявленные планы по мобилизации еще 500 тыс. украинских мужчин не имеют отношения к ситуации в краткосрочной перспективе.
Что Данилов говорит о ближайших планах по мобилизации в Украине
Секретарь СНБО подчеркнул, что под последние четыре заседания Ставки верховного главнокомандующего обсуждался вопрос дополнительной мобилизации определенного количества лиц.
При этом, как подчеркнул Данилов, президент Владимир Зеленский каждый раз настаивал на необходимости справедливого решения этого вопроса.
Что известно о намерениях по дальнейшей мобилизации в Украине
Данилов добавил, что Минобороны и Генштаб совместно предлагают свои варианты механизма мобилизации еще 500 тыс украинцев, однако окончательное решение должна будет вынести Верховная Рада.
Он подчеркнул, что мобилизованные должны иметь определенную подготовку и понимать, на какие сроки человека отправляют для участия в боевых действиях.
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