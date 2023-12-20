Данилов опроверг слухи о планах срочно мобилизовать 500 тыс мужчин

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что объявленные планы по мобилизации еще 500 тыс. украинских мужчин не имеют отношения к ситуации в краткосрочной перспективе.

Что Данилов говорит о ближайших планах по мобилизации в Украине

Секретарь СНБО подчеркнул, что под последние четыре заседания Ставки верховного главнокомандующего обсуждался вопрос дополнительной мобилизации определенного количества лиц.

При этом, как подчеркнул Данилов, президент Владимир Зеленский каждый раз настаивал на необходимости справедливого решения этого вопроса.

Президент нашей страны говорит о справедливости для того, чтобы у нас не было явлений, когда одни защищают страну, другие находятся в других точках планеты, отдыхают на курортах. Включая представителей власти. В этом случае 100% на том, на чем настаивает президент – это справедливость, – пояснил секретарь СНБО. Поделиться

Что известно о намерениях по дальнейшей мобилизации в Украине

Данилов добавил, что Минобороны и Генштаб совместно предлагают свои варианты механизма мобилизации еще 500 тыс украинцев, однако окончательное решение должна будет вынести Верховная Рада.

Непростая дискуссия. Цифры, которые называют сегодня, действительно нужны, по мнению наших военных. Однако речь идет не о ситуации "сегодня – не сегодня", а о том, что за определенный период времени, скорее всего, можно ожидать, что нам нужно будет привлекать определенное количество граждан для защиты нашей страны, - подчеркнул секретарь СНБО. Поделиться

Он подчеркнул, что мобилизованные должны иметь определенную подготовку и понимать, на какие сроки человека отправляют для участия в боевых действиях.