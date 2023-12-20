Данілов заперечив чутки про плани терміново мобілізувати 500 тис чоловіків

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що оголошені плани із мобілізації ще 500 тис українських чоловіків не мають відношення до ситуації у короткостроковій перспективі.
Що Данілов каже про найближчі плани щодо мобілізації в Україні
Секретар РНБО підкреслив, що під останніх чотирьох засідань Ставки верховного головнокомандувача обговорювалось питання додаткової мобілізації певної кількості осіб.
При цьому, як підкреслив Данілов, президент Володимир Зеленський кожного разу наполягав на необхідності справедливого вирішення цього питання.
Що відомо про наміри із подальшої мобілізації в Україні
Данілов додав, що Міноборони та Генштаб спільно пропонують свої варіанти щодо механізму мобілізації ще 500 тис українців, однак остаточне рішення повинна буде винести Верховна Рада.
Він підкреслив, що мобілізовані повинні мати певну підготовку та розуміти, на які конкретні терміни людину відправляють для участі у бойових діях.
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