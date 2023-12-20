Данілов заперечив чутки про плани терміново мобілізувати 500 тис чоловіків

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що оголошені плани із мобілізації ще 500 тис українських чоловіків не мають відношення до ситуації у короткостроковій перспективі.

Що Данілов каже про найближчі плани щодо мобілізації в Україні

Секретар РНБО підкреслив, що під останніх чотирьох засідань Ставки верховного головнокомандувача обговорювалось питання додаткової мобілізації певної кількості осіб.

При цьому, як підкреслив Данілов, президент Володимир Зеленський кожного разу наполягав на необхідності справедливого вирішення цього питання.

Президент нашої країни говорить про справедливість для того, щоб у нас не було явищ, коли одні захищають країну, а інші знаходяться в інших точках планети, відпочивають на курортах. Включно з представниками влади. В цьому випадку 100% на тому, на чому наполягає президент – це справедливість, - пояснив секретар РНБО. Поширити

Що відомо про наміри із подальшої мобілізації в Україні

Данілов додав, що Міноборони та Генштаб спільно пропонують свої варіанти щодо механізму мобілізації ще 500 тис українців, однак остаточне рішення повинна буде винести Верховна Рада.

Непроста дискусія. Цифри, які називають сьогодні, дійсно потрібні, на думку наших військових. Проте мова йде не про ситуацію "сьогодні – не сьогодні", а про те, що за певний період часу, скоріше за все, можемо очікувати, що нам потрібно буде залучати певну кількість громадян для захисту нашої країни, - підкреслив секретар РНБО. Поширити

Він підкреслив, що мобілізовані повинні мати певну підготовку та розуміти, на які конкретні терміни людину відправляють для участі у бойових діях.