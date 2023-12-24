Умєров описав механізм реформи закупівель у Міноборони
Категорія
Україна
Дата публікації

Умєров описав механізм реформи закупівель у Міноборони

Рустем Умєров
Джерело:  Суспільне

За словами глави Міноборони Рустема Умєрова, наразі міністерство позбавляється від людей, які використовують механізми закупівлі відомства у власних інтересах. 

Що відомо про реформу закупівель для Міноборони

Питань дуже багато і проблем теж багато. Ми вичавлюємо всіх цих людей зі старими практиками. І ви будете багато чути речей, які ми робимо, будете чути багато звинувачень на нашу адресу, тому що вичавлюємо цих людей, - підкреслив Умєров.

Він зазначив, що у міністерстві було створено Департамент закупівельної політики із метою розробити політику здійснення закупівель, а також запустити окремі відомства з летальних та не летальних військових закупівель.

Тепер, зазначив Умєров, якщо Україна отримує міжнародну технічну допомогу, то видно, як і від кого вона йде.

Ми теж запропонували, що будемо дуже відкритими до певного контуру, щоб вони також передивилися наші прямі контракти, які з ким укладені, за скільки і так далі. Щоб вони допомогли відбудувати внутрішній ризик менеджмент, комплаєнс і процедури. На жаль, закупки постійно були політизовані. Дуже багато старих практик, які не відповідають сьогоденню і вони повинні змінюватися. Тобто ми зробили багато, але недостатньо. І найбільш ризиковане те, що перехідний період ще не закінчився, - зазначив міністр.

Які зміни відбуваються в Міноборони

За його словами, в оборонному відомстві відбулась заміна кадрів. Зокрема, було проведено заміну майже всіх заступників міністра окрім одного.

Він відповідає за військовий компонент, а не за закупівлі.

Ми перезавантаження на верхньому рівні зробили. І зараз це вже відповідальність моїх нових заступників, щоб перезавантажити всю вертикаль. Тобто горизонтальне перезавантаження ми вже зробили. Зараз найближчими тижнями-місяцями їхнє завдання буде перезавантажити ці вертикалі. І вони вже почали робити це. Я вважаю, що вони роблять це повільно. Це повинно бути швидко, чітко, безкомпромісно, - пояснює Умєров.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Умєров припустив мобілізацію до ЗСУ нової категорії громадян України
Рустем Умєров
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Важко уявити. У Німеччині відреагували на звернення Умєрова до українців за кордоном
Рустем Умєров
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Міноборони розглядає можливість запрошувати у ТЦК через електронні сповіщення — Умєров
Рустем Умєров

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм