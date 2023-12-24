Умєров описав механізм реформи закупівель у Міноборони

За словами глави Міноборони Рустема Умєрова, наразі міністерство позбавляється від людей, які використовують механізми закупівлі відомства у власних інтересах.
Що відомо про реформу закупівель для Міноборони
Він зазначив, що у міністерстві було створено Департамент закупівельної політики із метою розробити політику здійснення закупівель, а також запустити окремі відомства з летальних та не летальних військових закупівель.
Тепер, зазначив Умєров, якщо Україна отримує міжнародну технічну допомогу, то видно, як і від кого вона йде.
Які зміни відбуваються в Міноборони
За його словами, в оборонному відомстві відбулась заміна кадрів. Зокрема, було проведено заміну майже всіх заступників міністра окрім одного.
Він відповідає за військовий компонент, а не за закупівлі.
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