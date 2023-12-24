Умєров описав механізм реформи закупівель у Міноборони

Що відомо про реформу закупівель для Міноборони

Питань дуже багато і проблем теж багато. Ми вичавлюємо всіх цих людей зі старими практиками. І ви будете багато чути речей, які ми робимо, будете чути багато звинувачень на нашу адресу, тому що вичавлюємо цих людей, - підкреслив Умєров. Поширити

Він зазначив, що у міністерстві було створено Департамент закупівельної політики із метою розробити політику здійснення закупівель, а також запустити окремі відомства з летальних та не летальних військових закупівель.

Тепер, зазначив Умєров, якщо Україна отримує міжнародну технічну допомогу, то видно, як і від кого вона йде.

Ми теж запропонували, що будемо дуже відкритими до певного контуру, щоб вони також передивилися наші прямі контракти, які з ким укладені, за скільки і так далі. Щоб вони допомогли відбудувати внутрішній ризик менеджмент, комплаєнс і процедури. На жаль, закупки постійно були політизовані. Дуже багато старих практик, які не відповідають сьогоденню і вони повинні змінюватися. Тобто ми зробили багато, але недостатньо. І найбільш ризиковане те, що перехідний період ще не закінчився, - зазначив міністр. Поширити

Які зміни відбуваються в Міноборони

За його словами, в оборонному відомстві відбулась заміна кадрів. Зокрема, було проведено заміну майже всіх заступників міністра окрім одного.

Він відповідає за військовий компонент, а не за закупівлі.