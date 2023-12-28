Мобилизация женщин. Юристка объяснила предложения нового законопроекта
Категория
Украина
Дата публикации

Мобилизация женщин. Юристка объяснила предложения нового законопроекта

Женщины
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Источник:  online.ua

Новый законопроект о мобилизации перечисляет 24 категории разных граждан, имеющих право на отсрочку. Среди них есть беременные женщины и женщины, которые ухаживают за детьми. Почему это важно корреспонденту online.ua рассказала юрист Виктория Полищук.

Отсрочка службы для женщин

Право на отсрочку по новому законопроекту имеют военнообязанные беременные женщины и женщины, которые осуществляют уход за ребенком по достижению трех лет, а при необходимости - до шести лет.

Это один из таких моментов, которые, можно сказать, положительные. И плюс, напротив, в этом законе не столько все плохое, есть определенные моменты, которые важно зафиксировать для общества. Ибо, например, беременность ни до сих пор пунктом не была зафиксирована для женщин, которые являются фармацевтами или имеют медицинское образование. Или так же с уходом за детьми.

Юрист отмечает, что в части о ведении военного учета женщин есть постановка на обязательный военный учет с 1 октября, переходный период - до 31 декабря 26-го года.

Но у нас есть ряд женщин со схожей профессией. Это, например, юрист или адвокат. Некоторые наши коллеги становятся на военный учет, хотя он не является обязательным. И они хотят иметь определенную гарантию, что они будут иметь право на отсрочку, они не будут мобилизованы, будут на военном учете выполнять свои функции для обеспечения государства именно в период военного времени.

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