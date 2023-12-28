Мобилизация женщин. Юристка объяснила предложения нового законопроекта

Новый законопроект о мобилизации перечисляет 24 категории разных граждан, имеющих право на отсрочку. Среди них есть беременные женщины и женщины, которые ухаживают за детьми. Почему это важно корреспонденту online.ua рассказала юрист Виктория Полищук.

Отсрочка службы для женщин

Право на отсрочку по новому законопроекту имеют военнообязанные беременные женщины и женщины, которые осуществляют уход за ребенком по достижению трех лет, а при необходимости - до шести лет.

Это один из таких моментов, которые, можно сказать, положительные. И плюс, напротив, в этом законе не столько все плохое, есть определенные моменты, которые важно зафиксировать для общества. Ибо, например, беременность ни до сих пор пунктом не была зафиксирована для женщин, которые являются фармацевтами или имеют медицинское образование. Или так же с уходом за детьми. Поделиться

Юрист отмечает, что в части о ведении военного учета женщин есть постановка на обязательный военный учет с 1 октября, переходный период - до 31 декабря 26-го года.