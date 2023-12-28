Мобилизация женщин. Юристка объяснила предложения нового законопроекта

Новый законопроект о мобилизации перечисляет 24 категории разных граждан, имеющих право на отсрочку. Среди них есть беременные женщины и женщины, которые ухаживают за детьми. Почему это важно корреспонденту online.ua рассказала юрист Виктория Полищук.
Отсрочка службы для женщин
Право на отсрочку по новому законопроекту имеют военнообязанные беременные женщины и женщины, которые осуществляют уход за ребенком по достижению трех лет, а при необходимости - до шести лет.
Юрист отмечает, что в части о ведении военного учета женщин есть постановка на обязательный военный учет с 1 октября, переходный период - до 31 декабря 26-го года.
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