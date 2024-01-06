В Раде назвали вероятные сроки принятия закона о мобилизации

По словам секретаря парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Романа Костенко, законопроект об изменениях в мобилизации может быть принят парламентом уже 8-9 января.

Что известно о возможных сроках принятия законопроекта о мобилизации

Костенко отметил, что его парламентский комитет отдельно рассматривает каждый пункт нового законопроекта.

По его словам, только сравнительная таблица занимает в документе 73 страницы.

Он также добавил, что к каждой норме есть вопросы технического составления и определения связанных норм из других законов.

Сейчас идет заслушивание. Реальное принятие решения по законопроекту комитетом будет на следующей неделе. Планируем 8-9 января, – подчеркнул Костенко. Поделиться

Что известно о вопросе нового законопроекта о мобилизации

По словам еще одного члена парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, в субботу, 6 января, нардепы завершили слушания по правительственному проекту закона об усовершенствовании мобилизационных мер, однако окончательное решение должно быть принято на следующей неделе.

Вениславский в комментарии журналистам издания "РБК-Украина" отметил, что законопроект должен рассмотреть парламентский комитет по антикоррупционной политике.

В частности, он отметил, что есть ряд положений, которые в парламенте пока не одобряют.

Вениславский подчеркнул, что больше всего дискуссий было по поводу нормы в отношении людей с инвалидностью 3 группы, наказаний и ограничений за неявку в территориальные центры комплектования и внесение в реестр должников по решениям руководителей ТЦК.