Украинские власти размышляют о новом подходе к мобилизации — Forbes

Как удалось узнать изданию Forbes Ukraine, команда Владимира Зеленского, правительство и народные депутаты рассматривают обновление механизма призыва в Украине. По словам журналистов, новым критерием отсрочки от мобилизации может стать высокий уровень уплаченных налогов.

Мобилизация в Украине: какой вариант сейчас рассматривает власть

Что важно понимать, речь идет об объеме уплаченного налога на доходы физических лиц с официальной зарплаты или дохода.

Отметим, что это инсайдерская информация и никаких официальных подтверждений этому не было.

Редакция Forbes также отмечает, что финальный концепт документа, в котором бы четко обозначили новый подход, до сих пор не сформирован.

Как утверждают журналисты, забронировать можно будет работника, уплачивающего 6 тысяч гривен НДФЛ в месяц.

Для такой суммы необходимо получать зарплату в размере не менее 33,4 тысяч гривен. Также 22% оклада должен уплатить работодатель в качестве единого социального взноса (ЕСВ). Это ориентировочно 26,9 тысяч гривен зарплаты на руки, поскольку наемный работник также платит 1,5% военного сбора. Поделиться

Кроме того, сообщается, что звучали предложения по установлению порога официальной зарплаты от 35 тысяч гривен, что фактически соответствует вышеуказанному варианту.

По словам инсайдеров, также на бронирование может рассчитывать работник, за которого работодатель платит около 14,5 тысячи гривен. Такой принцип может распространяться и на ФЛП.

Действительно ли могут измениться принципы бронирования в Украине

Редакция Forbes обращает внимание на то, что с этой целью нужно будет принять мобилизационный закон, привести в порядок реестры и изменить ряд законодательных норм.

Что важно понимать, прежде всего речь идет о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Однако пока все застыло на уровне дискуссий и предложений.