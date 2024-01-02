Українська влада розмірковує про новий підхід до мобілізації — Forbes

Як вдалося дізнатися виданню Forbes Ukraine, команда Володимира Зеленського, уряд та народні депутати нібито розглядають оновлення механізму призову в Україні. За словами журналістів, новим критерієм для відстрочки від мобілізації може стати високий рівень сплачених податків.

Мобілізація в Україні: який варіант наразі розглядає влада

Що важливо розуміти, йдеться про об'єм сплаченого податку на доходи фізичних осіб з офіційних зарплати чи доходу.

Зазначимо, що це інсайдерська інформація, й жодних офіційних підтверджень цьому не було.

Редакція Forbes також наголошує, що фінальний концепт документа, у якому чітко б окреслили новий підхід, досі не сформований.

Як стверджують журналісти, забронювати можна буде працівника, який сплачує 6 тисяч гривень ПДФО на місяць.

Для такої суми необхідно отримувати зарплату у розмірі щонайменше 33,4 тисячі гривень. Також 22% від окладу має сплатити роботодавець у якості єдиного соціального внеску (ЄСВ). Це орієнтовно 26,9 тисячі гривень зарплати на руки, оскільки найманий працівник також сплачує 1,5% військового збору. Поширити

Окрім того, наголошується, що лунали пропозиції щодо встановлення порогу офіційної зарплати від 35 тисяч гривень, що фактично відповідає вищезгаданому варіанту.

За словами інсайдерів, також на бронювання може розраховувати працівник, за якого роботодавець платить близько 14,5 тисяч гривень. Такий принцип може поширюватися й на ФОП.

Чи справді можуть змінитися принципи бронювання в Україні

Редакція Forbes звертає увагу на те, що з цією метою потрібно буде ухвалити мобілізаційний закон, привести до ладу реєстри та змінити низку законодавчих норм.

Що важливо розуміти, насамперед йдеться про внесення змін до Податкового кодексу.

Проте поки все застигло на рівні дискусій та пропозицій.