Рада проголосует за закон о мобилизации после обсуждения и внесения правок — Подоляк

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что нынешний законопроект о мобилизации будет перерабатываться. Если в него внесут соответствующие изменения, то более или менее оптимальный законопроект будет учитывать, что война с РФ будет продолжительной, масштабной, интенсивной.

Закон о мобилизации в нынешнем виде не будут принимать – Подоляк

Законопроект о мобилизации будет выноситься на голосование Верховной Рады только после обсуждения и внесения изменений.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

Будет ли законопроект в таком виде? Нет. Безусловно, для этого и вносится определенный законопроект – для обсуждения. После того, как будет все учтено, будут внесены соответствующие изменения, мы получим более или менее оптимальный законопроект, учитывающий, что у нас долгая, масштабная, интенсивная война, и РФ не будет где-то там останавливаться, она будет давить, пока не проиграет эту войну... Поделиться

Подоляк отметил, что, несмотря на то, что традиционно для Украины сначала много хейта, много хайпа, токсичности, скандалов, но постепенно этот законопроект будет обсужден и урегулирован так, чтобы там были соответствующие правильные нормативные позиции. После этого, безусловно, парламент будет голосовать в первом, втором чтении, и будем иметь новый закон о мобилизации.

Подоляк подчеркнул, что нынешняя война "нуждается в правильном юридическом оформлении и в отношении мобилизационных процессов".

Потому что тот закон, который сегодня используется, не отвечает нынешним реалиям. И поэтому очень хорошо, что на уровне Генерального штаба, Министерства обороны, Министерства финансов или Кабмина в целом, на уровне профильных комитетов Совета, на уровне экспертной среды происходит дискуссия. Это правильно, – сказал он. Поделиться

Подоляк также подчеркнул, что все общество должно понять, что в Украине идет большая война.

Если Россия не проиграет эту войну, она захочет установить здесь оккупационный режим с трагическими последствиями для десятков или сотен тысяч граждан Украины. Надо это осознать, – добавил советник главы ОП. Поделиться

Закон о мобилизации: что известно

Кабмин внес в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы" № 10378, в котором регулируются вопросы отсрочки от призыва на военную службу, в том числе людей с инвалидностью.

Правительство предлагает парламентариям наложить ряд ограничений на тех граждан, которые не исполнили обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизации, для нарушителей правил военного учета и законодательства об обороне повысить штрафы, а за отказ проходить медосмотр лишать свободы так же, как за уклонение от мобилизации.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что некоторые нормы законопроекта о мобилизации могут противоречить Конституции.