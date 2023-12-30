Рада проголосует за закон о мобилизации после обсуждения и внесения правок — Подоляк

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что нынешний законопроект о мобилизации будет перерабатываться. Если в него внесут соответствующие изменения, то более или менее оптимальный законопроект будет учитывать, что война с РФ будет продолжительной, масштабной, интенсивной.
Закон о мобилизации в нынешнем виде не будут принимать – Подоляк
Законопроект о мобилизации будет выноситься на голосование Верховной Рады только после обсуждения и внесения изменений.
Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.
Подоляк отметил, что, несмотря на то, что традиционно для Украины сначала много хейта, много хайпа, токсичности, скандалов, но постепенно этот законопроект будет обсужден и урегулирован так, чтобы там были соответствующие правильные нормативные позиции. После этого, безусловно, парламент будет голосовать в первом, втором чтении, и будем иметь новый закон о мобилизации.
Подоляк подчеркнул, что нынешняя война "нуждается в правильном юридическом оформлении и в отношении мобилизационных процессов".
Подоляк также подчеркнул, что все общество должно понять, что в Украине идет большая война.
Закон о мобилизации: что известно
Кабмин внес в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы" № 10378, в котором регулируются вопросы отсрочки от призыва на военную службу, в том числе людей с инвалидностью.
Правительство предлагает парламентариям наложить ряд ограничений на тех граждан, которые не исполнили обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизации, для нарушителей правил военного учета и законодательства об обороне повысить штрафы, а за отказ проходить медосмотр лишать свободы так же, как за уклонение от мобилизации.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что некоторые нормы законопроекта о мобилизации могут противоречить Конституции.
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