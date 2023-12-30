Рада проголосує за закон про мобілізацію після обговорення та внесення змін — Подоляк

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зауважив, що теперішній законопроєкт про мобілізацію буде перероблятися. Коли у нього внесуть відповідні зміни, то більш-менш оптимальний законопроєкт враховуватиме, що війна з РФ буде довгою, масштабною, інтенсивною.
Закон про мобілізацію у нинішньому вигляді не прийматимуть – Подоляк
Законопроєкт про мобілізацію буде виноситися на голосування Верховної Ради лише після обговорення та внесення змін.
Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.
Подоляк зазначив, що попри те, що традиційно для України спочатку багато хейту, багато хайпу, токсичності, скандалів, але поступово цей законопроєкт буде обговорено і врегульовано так, щоб там були відповідні правильні нормативні позиції. Після цього, безумовно, парламент буде його голосувати в першому, другому читанні, і будемо мати новий закон про мобілізацію.
Подоляк наголосив, що нинішня війна "потребує правильного юридичного оформлення і щодо мобілізаційних процесів".
Подоляк також підкреслив, що все суспільство має зрозуміти, що в Україні йде велика війна.
Закон про мобілізацію: що відомо
Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби" № 10378, у якому регулюються питання щодо відстрочки від призову на військову службу, у тому числі людей з інвалідністю.
Уряд пропонує парламентарям накласти низку обмежень на тих громадян, які не виконали обов’язки щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, для порушників правил військового обліку та законодавства про оборону підвищити штрафи, а за відмову проходити медогляд позбавляти волі так само, як за ухилення від мобілізації.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що деякі норми законопроєкту про мобілізацію можуть суперечити Конституції.
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