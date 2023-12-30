Рада проголосує за закон про мобілізацію після обговорення та внесення змін — Подоляк

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зауважив, що теперішній законопроєкт про мобілізацію буде перероблятися. Коли у нього внесуть відповідні зміни, то більш-менш оптимальний законопроєкт враховуватиме, що війна з РФ буде довгою, масштабною, інтенсивною.

Закон про мобілізацію у нинішньому вигляді не прийматимуть – Подоляк

Законопроєкт про мобілізацію буде виноситися на голосування Верховної Ради лише після обговорення та внесення змін.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

Чи буде законопроєкт в такому вигляді? Ні. Безумовно, для того і вноситься певний законопроєкт – для обговорення. Після того, як буде все враховано, будуть внесені відповідні зміни, ми отримаємо більш-менш оптимальний законопроєкт, який враховує, що в нас довга, масштабна, інтенсивна війна, і РФ не буде десь там зупинятись, вона буде тиснути, доки не програє цю війну... Поширити

Подоляк зазначив, що попри те, що традиційно для України спочатку багато хейту, багато хайпу, токсичності, скандалів, але поступово цей законопроєкт буде обговорено і врегульовано так, щоб там були відповідні правильні нормативні позиції. Після цього, безумовно, парламент буде його голосувати в першому, другому читанні, і будемо мати новий закон про мобілізацію.

Подоляк наголосив, що нинішня війна "потребує правильного юридичного оформлення і щодо мобілізаційних процесів".

Тому що той закон, який сьогодні використовується, не відповідає нинішнім реаліям. І тому це дуже добре, що на рівні Генерального штабу, Міністерства оборони, Міністерства фінансів чи Кабміну в цілому, на рівні профільних комітетів Ради, на рівні експертного середовища відбувається дискусія. Це правильно, – сказав він. Поширити

Подоляк також підкреслив, що все суспільство має зрозуміти, що в Україні йде велика війна.

Якщо Росія не програє цю війну, вона захоче встановити тут окупаційний режим із відповідними трагічними наслідками для десятків чи сотень тисяч громадян України. Треба це усвідомити, – додав радник голови ОП. Поширити

Закон про мобілізацію: що відомо

Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби" № 10378, у якому регулюються питання щодо відстрочки від призову на військову службу, у тому числі людей з інвалідністю.

Уряд пропонує парламентарям накласти низку обмежень на тих громадян, які не виконали обов’язки щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, для порушників правил військового обліку та законодавства про оборону підвищити штрафи, а за відмову проходити медогляд позбавляти волі так само, як за ухилення від мобілізації.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що деякі норми законопроєкту про мобілізацію можуть суперечити Конституції.