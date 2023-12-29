У Раді спрогнозували варіант ухвалення законопроєкту про мобілізацію

На думку першого заступника керівника ВР Олександра Корнієнка, ймовірно, буде ухвалено компромісний варіант законопроєкту щодо проведення мобілізації в Україні.

Що відомо про сценарій голосування за законопроєкт про мобілізацію

Корнієнко вважає, що, скоріш за все, буде ухвалено компромісний внесеному представниками уряду до парламенту законопроєкту щодо змін у порядку проведення мобілізації.

Я не готовий сказати, яка версія буде на виході. Мій прогноз, що буде якась компромісна версія, не знаю, навколо чого будуть компроміси, але точно вона відрізнятиметься від того, що уряд вніс, - підкреслив Корнієнко. Поширити

Він припустив, що може бути підготовлена та рекомендована відповідним парламентським комітетом версія, розроблена на основі кількох альтернативних законопроєктів.

Такий варіант можуть винести на розгляд нардепів у першому читанні.

Однак Корнієнко попередив, що перед другим читанням редакція законопроєкту все одно зазнає змін.

Тому те, що потім підпише президент Володимир Зеленський, може сильно відрізнятися від ініціативи уряду.

Корнієнко також уточнив, що необхідно окремо критично розглянути обмеження прав громадян, які пропонуються законопроектом.

Що відомо про збільшення спроб з боку ухилянтів покинути Україну

За інформацією представників ДПСУ, на кордоні із Словаччиною протягом 29 грудня було затримано 2 групи ухилянтів, які намагались виїхати за межі України.

За скоєння злочину наразі винним особам загрожує до 7 років тюремного ув’язнення.

За даними служби, 5 осіб, які наближалися до держкордону, допоміг виявити службовий собака.

Запобігти незаконному перетину кордону іншими 6 вдалося завдяки оперативній інформації, а також пильності прикордонних патрулів.

Один із затриманих – переправник, який за грошову винагороду погодився сприяти потраплянню закарпатця до Словаччини.