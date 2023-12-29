В Раде спрогнозировали вариант принятия законопроекта о мобилизации

По мнению первого заместителя руководителя ВР Александра Корниенко, вероятно, будет принят компромиссный вариант законопроекта о проведении мобилизации в Украине.

Что известно о сценарии голосования за законопроект о мобилизации

Корниенко считает, что, скорее всего, будет принят компромиссный внесенный представителями правительства в парламент законопроект по изменениям в порядке проведения мобилизации.

Я не готов сказать, какая версия будет на выходе. Мой прогноз, что будет какая-то компромиссная версия, не знаю, вокруг чего будут компромиссы, но точно она будет отличаться от того, что правительство внесло, - подчеркнул Корниенко. Поделиться

Он предположил, что может быть подготовлена и рекомендована соответствующим парламентским комитетом версия, разработанная на основе нескольких альтернативных законопроектов.

Такой вариант могут быть вынесены на рассмотрение нардепов в первом чтении.

Однако Корниенко предупредил, что перед вторым чтением редакция законопроекта все равно претерпевает изменения.

Потому то, что потом подпишет президент Владимир Зеленский, может сильно отличаться от инициативы правительства.

Корниенко также уточнил, что необходимо отдельно критически рассмотреть ограничения прав граждан, предлагаемых законопроектом.

Что известно об увеличении попыток со стороны уклончан покинуть Украину

По информации представителей ГНСУ, на границе со Словакией в течение 29 декабря были задержаны 2 группы ухилянцев, пытавшихся выехать за пределы Украины.

За совершение преступления виновным грозит до 7 лет тюремного заключения.

По данным службы, 5 человек, приближавшихся к госгранице, помогла обнаружить служебная собака.

Предотвратить незаконное пересечение границы другими 6 удалось благодаря оперативной информации, а также бдительности пограничных патрулей.

Один из задержанных – переправитель, который за денежное вознаграждение согласился содействовать попаданию закарпатца в Словакию.