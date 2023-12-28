Какие вопросы закона о мобилизации являются спорными — разъяснение юристки

Новый законопроект о мобилизации имеет немало спорных моментов, которые пока не решены. В частности, это касается военного учета предприятий, организаций, учреждений. Подробно о проблемах законопроекта сообщила корреспонденту online.ua юрист Виктория Полищук.

Ведение военного учета предприятий: что известно

Многие вопросы до сих пор остаются по этому законопроекту. Может ли он прямо или косвенно нарушать закон Украины?

Относительно того, будут ли этот закон принимать, он достаточно сегодня "сырой". Он сегодня... У нас, по сути, до появления этой редакции законопроекта, уже было в практике немало спорных вопросов, и они до сих пор не решены в этом законопроекте. Это касается, в первую очередь, ведения военного учета предприятий, учреждений, организаций, – уточнила юристка. Поделиться

Потому что утвержденный закон не определяет точные вопросы мобилизации, и это не только граждан касается, он касается абсолютно всех. Например, до сих пор не урегулирован вопрос с совместителями – вести ли им военный учет?

До сих пор остается неурегулированный вопрос: бронирование физические лица, самозанятые лица могут осуществлять или нет? Ибо, например, в новой редакции закона появилось уточнение, что ФЛП, например, также должны осуществлять военно-транспортную обязанность и представлять отчетность о транспортных средствах, к которым относятся не только легковые автомобили или грузовые автомобили, а сюда включили в том числе водные транспортные средства. То есть это такое многочисленное количество вообще появляющихся нововведений. Поделиться

Соответственно, если ФЛП должны выполнять эту обязанность, то нужно было бы полностью уточнить в законопроекте относительно всех ФЛП, на что они вообще имеют права, если они должны нести такую обязанность. То есть государство, когда предоставляет определенный законопроект, должно сохранять этот баланс прав и обязанностей.

Если появляются обязанности по транспортному исполнению какой-либо обязанности, то есть подразумевается транспорта военного, то тогда могут ли быть забронированы работники ФЛП или нет? Поделиться

Потому что до сих пор этот вопрос не урегулирован и все ФЛП не имеют возможности бронировать своих работников, хотя у некоторых ФЛП людей по 100-200 оформлено, детализирует юрист Виктория Полищук.

Совет рассмотрит обновленный законопроект о мобилизации

Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект, касающийся мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины со ссылкой на соответствующий проект закона.

Появился текст крупного законопроекта Кабмина об изменении порядка проведения мобилизации в Украине.

Как отмечают в пояснительной записке к документу, цель изменений – усовершенствование проведения мобилизации, военного учета призовщиков, соцзащиты военнослужащих, а также отдельных вопросов прохождения военной службы.

В частности, законопроектом предлагается:

смена призывного возраста с 27 до 25 лет;

отпуск для военнослужащих, освобожденных из плена, продолжительностью 90 дней с сохранением денежного довольствия;

уточнение обязанностей граждан по мобилизационной подготовке и мобилизации;

установление требований к повесткам и порядка их вручения гражданам;

уточнение оснований для отсрочки и освобождения от призыва;

установление категорий граждан, не подлежащих призыву;

уточнение порядка бронирования для военнообязанных, работающих в органах государственной власти и других государственных органах;

уточнение оснований для увольнения с военной службы;

исключение из перечня выводов ВЛК заключения об ограниченной пригодности;

исключение срочной службы как вида военной службы и освобождение от службы в запас всех военнослужащих срочной службы;

введение для граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет общевойсковой подготовки до 3 месяцев;

ограничение прав граждан, уклоняющихся от взятия на военный учет и прохождение военной службы;

предоставление полномочий Нацполиции для участия в мероприятиях по мобилизации;

привлечение к рекрутингу центров предоставления административных услуг, центров занятости и центров рекрутинга.

Заметим, что это еще не значит внедрение тех либо других конфигураций в мобилизации. Как и анонсировалось, парламент получил готовый документ, который будут теперь обсуждаться в Комитете ВР.