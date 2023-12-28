Какие вопросы закона о мобилизации являются спорными — разъяснение юристки

Новый законопроект о мобилизации имеет немало спорных моментов, которые пока не решены. В частности, это касается военного учета предприятий, организаций, учреждений. Подробно о проблемах законопроекта сообщила корреспонденту online.ua юрист Виктория Полищук.
Ведение военного учета предприятий: что известно
Многие вопросы до сих пор остаются по этому законопроекту. Может ли он прямо или косвенно нарушать закон Украины?
Потому что утвержденный закон не определяет точные вопросы мобилизации, и это не только граждан касается, он касается абсолютно всех. Например, до сих пор не урегулирован вопрос с совместителями – вести ли им военный учет?
Соответственно, если ФЛП должны выполнять эту обязанность, то нужно было бы полностью уточнить в законопроекте относительно всех ФЛП, на что они вообще имеют права, если они должны нести такую обязанность. То есть государство, когда предоставляет определенный законопроект, должно сохранять этот баланс прав и обязанностей.
Потому что до сих пор этот вопрос не урегулирован и все ФЛП не имеют возможности бронировать своих работников, хотя у некоторых ФЛП людей по 100-200 оформлено, детализирует юрист Виктория Полищук.
Совет рассмотрит обновленный законопроект о мобилизации
Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект, касающийся мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины со ссылкой на соответствующий проект закона.
Появился текст крупного законопроекта Кабмина об изменении порядка проведения мобилизации в Украине.
Как отмечают в пояснительной записке к документу, цель изменений – усовершенствование проведения мобилизации, военного учета призовщиков, соцзащиты военнослужащих, а также отдельных вопросов прохождения военной службы.
В частности, законопроектом предлагается:
смена призывного возраста с 27 до 25 лет;
отпуск для военнослужащих, освобожденных из плена, продолжительностью 90 дней с сохранением денежного довольствия;
уточнение обязанностей граждан по мобилизационной подготовке и мобилизации;
установление требований к повесткам и порядка их вручения гражданам;
уточнение оснований для отсрочки и освобождения от призыва;
установление категорий граждан, не подлежащих призыву;
уточнение порядка бронирования для военнообязанных, работающих в органах государственной власти и других государственных органах;
уточнение оснований для увольнения с военной службы;
исключение из перечня выводов ВЛК заключения об ограниченной пригодности;
исключение срочной службы как вида военной службы и освобождение от службы в запас всех военнослужащих срочной службы;
введение для граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет общевойсковой подготовки до 3 месяцев;
ограничение прав граждан, уклоняющихся от взятия на военный учет и прохождение военной службы;
предоставление полномочий Нацполиции для участия в мероприятиях по мобилизации;
привлечение к рекрутингу центров предоставления административных услуг, центров занятости и центров рекрутинга.
Заметим, что это еще не значит внедрение тех либо других конфигураций в мобилизации. Как и анонсировалось, парламент получил готовый документ, который будут теперь обсуждаться в Комитете ВР.
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