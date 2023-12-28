Які питання закону про мобілізацію є спірними — роз’яснення юристки

Новий законопроєкт про мобілізацію має чимало спірних моментів, які поки що не вирішені. Зокрема, це стосується ведення військового обліку підприємств, організацій, установ. Детально про проблеми законопроєкту повідомила кореспонденту online.ua юристка Вікторія Поліщук.

Ведення військового обліку підприємств: що відомо

Чимало питань досі залишається по цьому законопроєкту. Чи можуть вони прямо або опосередковано порушувати закон України?

Стосовно того, чи будуть цей закон приймати, він достатньо сьогодні “сирий”. Він сьогодні... У нас, по суті, до появи цієї редакції законопроекту, вже було в практиці чимало таких спірних запитань, і вони досі не вирішені в цьому законопроекті. Це стосується, в першу чергу, ведення військового обліку підприємств, установ, організацій, – уточнила юристка. Поширити

Бо закон, який затверджений, не визначає точні питання мобілізації, і це не тільки громадян стосується, він стосується абсолютно всіх. Наприклад, досі неврегульоване питання з сумісниками – чи вести їм військовий облік?

Досі залишається неврегульоване питання: то бронювання, фізичні особи, самозайняті особи можуть здійснювати чи ні? Бо, наприклад, у новій редакції закону з'явилося уточнення, що ФОПи, наприклад, також мають здійснювати військово-транспортний обов'язок і подавати звітність про транспортні засоби, до яких належать не тільки легкові автомобілі або вантажні автомобілі, а сюди включили, в тому числі, водні транспортні засоби. Тобто це така численна кількість взагалі, нововведень, які з'являються. Поширити

Відповідно, якщо ФОПи мають виконувати цей обов'язок, то потрібно було б повністю уточнення у законопроєкті стосовно всіх ФОПів, що вони взагалі мають за права, якщо вони мають нести такий обов'язок. Тобто держава, коли надає певний законопроект, має зберігати цей баланс прав і обов'язків.

Якщо з'являються обов’язки по транспортному виконанні якогось обов'язку, тобто мається на увазі від транспортного військового, то тоді заброньовані можуть бути працівники ФОПів чи ні? Поширити

Бо досі це питання не урегульовано і всі ФОПи не мають можливості бронювати своїх працівників, хоча в деяких ФОПів людей по 100-200 оформлено, деталізує юристка Вікторія Поліщук.

Рада розгляне оновлений законопроєкт про мобілізацію

Кабінет міністрів України вніс до Верховної ради законопроєкт, що стосується мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради України з посиланням на відповідний проєкт закону.

З'явився текст великого законопроекту Кабміну щодо зміни порядку проведення мобілізації в Україні.

Як зазначають у пояснювальній записці до документа, мета змін – удосконалення проведення мобілізації, військового обліку призівників, соцзахисту військовослужбовців, а також окремих питань проходження військової служби.

Зокрема, законопроектом пропонується:

зміна призовного віку з 27 до 25 років;

відпустка для військовослужбовців, яких звільнили з полону, тривалістю 90 днів зі збереженням грошового забезпечення;

уточнення обов'язків громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації;

встановлення вимог до повісток а також порядку їх вручення громадянам;

уточнення підстав для відстрочки та звільнення від призову;

встановлення категорій громадян, які не підлягають призову;

уточнення порядку бронювання для військовозобов'язаних, які працюють в органах державної влади та інших державних органах;

уточнення підстав для звільнення з військової служби;

вилучення з переліку висновків ВЛК висновку про обмежену придатність;

виключення строкової служби як виду військової служби та звільнення від служби у запас усіх військовослужбовців строкової служби;

запровадження для громадян України віком від 18 до 25 років загальновійськової підготовки до 3 місяців;

обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби;

надання повноважень Нацполіції для участі у заходах мобілізації;

залучення до рекрутингу центрів надання адміністративних послуг, центрів зайнятості та центрів рекрутингу.

Зауважимо, що це ще не означає впровадження тих чи інших змін у мобілізації. Як і анонсувалося, парламент отримав готовий документ, який тепер обговорюватимуть у Комітеті ВР.