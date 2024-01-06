У Раді назвали ймовірні терміни ухвалення закону про мобілізацію

За словами секретаря парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Романа Костенка, законопроєкт щодо змін у мобілізації може бути ухвалений парламентом вже 8-9 січня.
Що відомо про ймовірні терміни ухвалення законопроєкту про мобілізацію
Костенко зазначив, що його парламентський комітет окремо розглядає кожний пункт нового законопроєкту.
За його словами, тільки порівняльна таблиця займає у документі 73 сторінки.
Він також додав, що до кожної норми є питання щодо технічного складання та визначення пов’язаних норм з інших законів.
Що відомо про питання до нового законопроєкту про мобілізацію
За словами ще одного члена парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Федора Веніславського, у суботу, 6 січня, нардепи завершили слухання щодо урядового проекту закону про удосконалення мобілізаційних заходів, однак остаточне рішення має бути ухвалене наступного тижня.
Веніславський у коментарі журналістам видання “РБК-Україна” зазначив, що законопроєкт має розглянути парламентський комітет з антикорупційної політики.
Зокрема, він зазначив, що є низка положень, які парламенті наразі не схвалюють.
Веніславський підкреслив, що найбільше дискусій було з приводу норми щодо людей з інвалідністю 3 групи, покарань та обмежень за а неявку до територіальних центрів комплектування і внесення в реєстр боржників за рішеннями керівників ТЦК.
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