У Раді назвали заплановані зміни до законопроєкту про мобілізацію

За словами заступника глави парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, Єгора Чернєва, члени комітету можуть сьогодні завершити попередній розгляд законопроєкту про мобілізацію.

Що відомо про ймовірні зміни у законопроєкті про мобілізацію

Зокрема, Чернєв зазначив, що представникик комітету виступають за внесення змін до положень законопроєкту стосовно видачі повісток електронною поштою та можливості відстрочки для окремих категорій українців.

Сьогодні ми ще не прийняли рішення в комітеті, в якому вигляді і яка доля буде цього законопроєкту. Я сподіваюся, що це буде все ж таки вирішено сьогодні. Зранку в нас була поки що нарада. Ми якраз проходилися по всім пунктам, які мають бути змінені. Точно там не має бути нічого антиконституційного, - зазначив нардеп. Поширити

Він висловив сподівання, що комітет протягом дня дійде згоди і тоді документ можна буде відправити на розгляд під час пленарного засідання із рекомендаціями.

При цьому Чернєв припустив, що законопроєкт можуть ухвалити у першому читанні, тоді як рекомендації та пропозиції будуть заслуховуватись вже під час розгляду у другому читанні.

Що відомо про питання до законопроєкту про мобілізацію

Також, як підкреслив нардеп, існує варіант повернення законопроєкту на доопрацювання уряду.

Але все ж таки все це вирішує зал. В будь-якому випадку він має бути винесений в зал і там має бути прийнято рішення щодо подальшої долі цього законопроєкту. Я сподіваюсь, що сьогодні комітет вже прийме рішення з рекомендаціями і пропозиціями до цього законопроекту, - підкреслив Чернєв. Поширити

Чернєв зазначив, що у Раді хочуть "збалансувати проект між мобілізаційними та примусовими нормами".

Ми почистили цей законопроект. Наприклад, повістки через електронну пошту не мають надсилатися. Це неможливо проконтролювати, це неможливо з'ясувати, чи отримала це людина... Або питання по вилученню відстрочки для інвалідів. Тут також були питання. Ми наполягаємо, щоб інвалідам першої, другої і третьої групи видавалася відстрочка або не підлягали мобілізації, - підкреслив Чернєв. Поширити

Він додав, що Комітет з нацбезпеки також пропонує уточнити умови відстрочки для студентів, зокрема, для інтернів.