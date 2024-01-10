У Раді назвали заплановані зміни до законопроєкту про мобілізацію

За словами заступника глави парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, Єгора Чернєва, члени комітету можуть сьогодні завершити попередній розгляд законопроєкту про мобілізацію.
Що відомо про ймовірні зміни у законопроєкті про мобілізацію
Зокрема, Чернєв зазначив, що представникик комітету виступають за внесення змін до положень законопроєкту стосовно видачі повісток електронною поштою та можливості відстрочки для окремих категорій українців.
Він висловив сподівання, що комітет протягом дня дійде згоди і тоді документ можна буде відправити на розгляд під час пленарного засідання із рекомендаціями.
При цьому Чернєв припустив, що законопроєкт можуть ухвалити у першому читанні, тоді як рекомендації та пропозиції будуть заслуховуватись вже під час розгляду у другому читанні.
Що відомо про питання до законопроєкту про мобілізацію
Також, як підкреслив нардеп, існує варіант повернення законопроєкту на доопрацювання уряду.
Чернєв зазначив, що у Раді хочуть "збалансувати проект між мобілізаційними та примусовими нормами".
Він додав, що Комітет з нацбезпеки також пропонує уточнити умови відстрочки для студентів, зокрема, для інтернів.
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