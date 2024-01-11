Рада возвращает Кабмину законопроект о мобилизации

Парламент Украины решил вернуть на доработку правительства законопроект по усовершенствованию мобилизации.
Законопроект о мобилизации будут совершенствовать
Эту информацию официально подтвердил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
По его словам, 11 января состоялось закрытое совещание с военным командованием и заседание Согласительного совета в закрытом режиме.
Давид Арахамия обращает внимание на то, что присутствовали главнокомандующий Валерий Залужный, начальник Генерального штаба Сергей Шаптала, министр обороны Рустем Умеров, руководство Верховной Рады, главы фракций и комитетов.
Как отмечает глава фракции СН, народные избранники понимают запрос военного командования и готовы идти навстречу, но не все нормы могут быть поддержаны.
Арахамия также отметил, что все политсилы поняли и поддерживают необходимость мобилизации.
Законопроект о мобилизации в Украине: что известно
25 декабря правительство внесло в парламент законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы" №10378.
Он спровоцировал безумный резонанс в украинском обществе.
Кабмин считает целесообразным ввести ряд ограничений против украинцев, не исполнивших обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизации.
К примеру, для нарушителей правил военного учета и законодательства об обороне повысить штрафы, а за отказ проходить медосмотр лишать свободы так же, как за уклонение от мобилизации.
Советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк недавно сообщил, что законопроект о мобилизации будет выноситься на голосование Верховной Рады только после обсуждения и внесения изменений.
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