Рада повертає Кабміну законопроєкт про мобілізацію

Законопроєкт про мобілізацію будуть вдосконалювати

Цю інформацію офіційно підтвердив очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За результатами наради, законопроєкт повертається ініціатору. Одночасно передаємо пропозиції напрацьовані на комітеті та у робочих групах. Поширити

За його словами, 11 січня відбулася закрита нарада з військовим командуванням і засідання Погоджувальної ради в закритому режимі.

Давид Арахамія звертає увагу на те, що були присутні головнокомандувач Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала, міністр оборони Рустем Умєров, керівництво Верховної Ради, голови фракцій та комітетів.

Законопроєкт №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби викликав багато дискусій. Поширити

Як зазначає очільник фракції СН, народні обранці розуміють запит військового командування і готові йти назустріч, але не всі норми можуть бути підтримані.

Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані. Про це було відкрито сказано військовому командуванню. Поширити

Арахамія також наголосив, що всі політсили зрозуміли і підтримують необхідність мобілізації.

Законопроєкт про мобілізацію в Україні: що наразі відомо

25 грудня уряд вніс до парламенту законопроєкт"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби" №10378.

Він спровокував шалений резонанс в українському суспільстві.

Кабмін вважає доцільним ввести низку обмежень проти українців які не виконали обов’язки щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації.

До прикладу, для порушників правил військового обліку та законодавства про оборону підвищити штрафи, а за відмову проходити медогляд позбавляти волі так само, як за ухилення від мобілізації.

Радник керівника ОПУ Михайло Подоляк нещодавно повідомив, що законопроєкт про мобілізацію буде виноситися на голосування Верховної Ради лише після обговорення та внесення змін.