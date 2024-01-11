Минобороны уже подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации — Умеров

Министерство обороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации и готово внести ее на рассмотрение. В ней были учтены предложения, согласованные с депутатами на заседаниях комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Новая редакция законопроекта о мобилизации
Министр обороны Рустем Умеров сказал, что в министерстве готовы выносить новую редакцию на согласование правительства в ближайшее время. Предыдущую редакцию законопроекта отозвали.
Умеров сказал, что над мобилизационным законопроектом полгода в рабочей группе работали представители всех фракций парламента, команды Министерства обороны, Генерального штаба и ряда других министерств и ведомств.
После регистрации законопроекта в парламенте Минобороны, Главнокомандующий ВСУ Залужный, начальник Генштаба Шаптала принимали участие в обсуждениях и закрытых совещаниях.
Он добавил, что критически важные для государства вопросы мобилизации, военного учета и проведения ротаций политизируются и тормозятся, что недопустимо во время полномасштабной войны.
Правительство отозвало из Рады законопроект о мобилизации
Напомним, что 11 января Кабмин официально отозвал свой законопроект о мобилизации из Верховной Рады.
Ранее ряд народных депутатов сообщил, что по результатам заседания согласительного совета в закрытом режиме было решено вернуть законопроект инициатору, то есть Кабмину.
Напомним, что Правительство разработало законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы».
Какие изменения в мобилизации в Украине в 2024 году предусматривает законопроект №10378, читайте в обзоре от Online.ua.
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