В Естонії заявили про готовність допомогти Україні з мобілізацією громадян

Що запропонувала Естонія

Естонський міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс заявив, що за необхідності Естонія готова допомогти Україні в мобілізації її громадян.

Міністр повідомив, що в Естонії проживає близько 7500 громадян України призовного віку. При цьому він відзначив, що багато хто з них звільнений від мобілізації.

За українським законодавством від мобілізації також звільняються батьки-одинаки, батьки щонайменше трьох дітей, батьки дітей-інвалідів і люди, які доглядають за близькою людиною. Тобто, критеріїв, згідно з якими людина не підлягає мобілізації, досить багато, – пояснив Ляенеметс. Поширити

За словами міністра, відповідно до міжнародного права Україна не має змоги мобілізувати українців, які проживають в Естонії, оскільки для цього необхідна угода між державами.

Ляенеметс має намір офіційно повідомити українській владі, що якщо вона хоче призвати українських громадян в Естонії в армію, то Естонія готова укласти такий договір з Україною.

Естонія не залишиться осторонь. Ми із задоволенням готові укласти такий договір і допомогти Україні. Ми маємо уявлення про те, де в Естонії живуть ці люди. Ми готові посприяти в доставці цих людей з Естонії в Україну, якщо вони цього потребують, – додав міністр внутрішніх справ. Поширити

Що цьому передувало

21 грудня німецьке видання Welt, посилаючись на інтерв’ю міністра оборони Рустама Ум'єрова телеканалу WELT TV, газетам "Bild" і "Politico", написало про те, що українські чоловіки у віці 25-60 років, які проживають в Німеччині та інших країнах, наступного року мають з'явитися у призовні пункти ЗСУ, інакше до них будуть застосовані санкції.

Однак оборонне відомство України одразу спростувало цю інформацію.

Там заявили, що Рустем Умєров наразі лише закликає всіх українців долучатися до Збройних сил, однак питання про механізм покарання або юридичного тиску на чоловіків за межами України поки навіть не обговорюється.

У Німеччині вже заявили, що не будуть змушувати українців до мобілізації.

Також додамо, що у Департаменті прикордонної та міграційної політики МВС Естонії заявили, що не будуть видавати українських біженців.