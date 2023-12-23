В Эстонии заявили о готовности помочь Украине с мобилизацией граждан

Что предложила Эстония

Эстонский министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил, что при необходимости Эстония готова помочь Украине в мобилизации ее граждан.

Министр сообщил, что в Эстонии проживает около 7500 граждан Украины призывного возраста. При этом он отметил, что многие из них освобождены от мобилизации.

По украинскому законодательству от мобилизации также освобождаются родители-одиночки, родители по меньшей мере троих детей, родители детей-инвалидов и люди, которые ухаживают за близким человеком. То есть критериев, согласно которым человек не подлежит мобилизации, достаточно много, – объяснил Ляэнеметс. Поделиться

По словам министра, в соответствии с международным правом Украина не имеет возможности мобилизовать украинцев, проживающих в Эстонии, поскольку для этого необходимо соглашение между государствами.

Ляэнеметс намерен официально сообщить украинским властям, что если они хотят призвать украинских граждан в Эстонии в армию, то Эстония готова заключить такой договор с Украиной.

Эстония не останется в стороне. Мы с удовольствием готовы заключить такой договор и помочь Украине. У нас есть представление о том, где в Эстонии живут эти люди. Мы готовы помочь в доставке этих людей из Эстонии в Украину, если они в этом нуждаются, – добавил министр внутренних дел. Поделиться

Что этому предшествовало

21 декабря немецкое издание Welt, ссылаясь на интервью министра обороны Рустама Умьерова телеканала WELT TV, газетам "Bild" и "Politico", написало о том, что украинские мужчины в возрасте 25-60 лет, проживающие в Германии и других странах, в следующем году, должны явиться в призывные пункты ВСУ, иначе к ним будут применены санкции.

Однако оборонное ведомство Украины сразу опровергло эту информацию.

Там заявили, что Рустем Умеров пока призывает всех украинцев присоединяться к Вооруженным силам, однако вопрос о механизме наказания или юридического давления на мужчин за пределами Украины пока даже не обсуждается.

В Германии уже заявили, что не будут принуждать украинцев к мобилизации.

Добавим, что в Департаменте пограничной и миграционной политики МВД Эстонии заявили, что не будут выдавать украинских беженцев.