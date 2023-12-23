В Эстонии заявили о готовности помочь Украине с мобилизацией граждан

Эстония готова выдавать Украине мужчин мобилизационного возраста. Страна предложила заключить соответствующее соглашение.
Что предложила Эстония
Эстонский министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил, что при необходимости Эстония готова помочь Украине в мобилизации ее граждан.
Министр сообщил, что в Эстонии проживает около 7500 граждан Украины призывного возраста. При этом он отметил, что многие из них освобождены от мобилизации.
По словам министра, в соответствии с международным правом Украина не имеет возможности мобилизовать украинцев, проживающих в Эстонии, поскольку для этого необходимо соглашение между государствами.
Ляэнеметс намерен официально сообщить украинским властям, что если они хотят призвать украинских граждан в Эстонии в армию, то Эстония готова заключить такой договор с Украиной.
Что этому предшествовало
21 декабря немецкое издание Welt, ссылаясь на интервью министра обороны Рустама Умьерова телеканала WELT TV, газетам "Bild" и "Politico", написало о том, что украинские мужчины в возрасте 25-60 лет, проживающие в Германии и других странах, в следующем году, должны явиться в призывные пункты ВСУ, иначе к ним будут применены санкции.
Однако оборонное ведомство Украины сразу опровергло эту информацию.
Там заявили, что Рустем Умеров пока призывает всех украинцев присоединяться к Вооруженным силам, однако вопрос о механизме наказания или юридического давления на мужчин за пределами Украины пока даже не обсуждается.
В Германии уже заявили, что не будут принуждать украинцев к мобилизации.
Добавим, что в Департаменте пограничной и миграционной политики МВД Эстонии заявили, что не будут выдавать украинских беженцев.
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