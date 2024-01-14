Эстония не будет высылать украинцев призывного возраста — премьерка Каллас

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сказала, что ее страна не будет выдавать Украине мужчин призывного возраста.
Эстония не будет выдавать Украине мужчин
В интервью The Kyiv Independent Каллас рассказала, что во время визита президента Украины в Эстонию они обсуждали вопросы украинских беженцев, особенно мужчин мобилизационного возраста.
Каллас сказала, что такие люди имеют право быть в Эстонии, если они соблюдают правила. Если они находятся в стране, то ЕС дает им временную защиту.
В Эстонии допускали помощь с мобилизацией украинцев
В декабре 2023 года министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс сказал, что его страна готова помочь Украине в мобилизации, если будет такая необходимость.
По его словам, в Эстонии проживают примерно 7500 граждан Украины призывного возраста, но многие из них освобождены от мобилизации.
Чтобы Украине мобилизовать своих граждан в Эстонии, нужно соответствующее соглашение между государствами. По словам Ляэнеметса, Эстония готова заключить такой договор с Украиной.
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