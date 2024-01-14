Эстония не будет высылать украинцев призывного возраста — премьерка Каллас

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сказала, что ее страна не будет выдавать Украине мужчин призывного возраста.

Эстония не будет выдавать Украине мужчин

В интервью The Kyiv Independent Каллас рассказала, что во время визита президента Украины в Эстонию они обсуждали вопросы украинских беженцев, особенно мужчин мобилизационного возраста.

Президент Зеленский описал, что есть люди, которые находятся на поле боя, и есть люди, которые платят налоги Украине, чтобы вы могли финансировать находящихся на поле боя солдат. Но есть люди, которые находятся в других странах, например в Эстонии. Поделиться

Каллас сказала, что такие люди имеют право быть в Эстонии, если они соблюдают правила. Если они находятся в стране, то ЕС дает им временную защиту.

Поэтому мы не будем делать ничего со своей стороны, чтобы выдать этих людей. Украина должна обратиться к людям, которые здесь и попросить их вернуться, чтобы помочь своей Родине. Поделиться

В Эстонии допускали помощь с мобилизацией украинцев

В декабре 2023 года министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс сказал, что его страна готова помочь Украине в мобилизации, если будет такая необходимость.

По его словам, в Эстонии проживают примерно 7500 граждан Украины призывного возраста, но многие из них освобождены от мобилизации.

Согласно украинскому законодательству, от мобилизации также освобождаются родители-одиночки, родители не менее трех детей, родители детей с инвалидностью и люди, которые ухаживают за близким человеком. То есть критериев, согласно которым человек не подлежит мобилизации, достаточно много. Поделиться

Чтобы Украине мобилизовать своих граждан в Эстонии, нужно соответствующее соглашение между государствами. По словам Ляэнеметса, Эстония готова заключить такой договор с Украиной.