Війна докорінно змінилася. РНБО звернулася до світу з новим попередженням
Категорія
Україна
Дата публікації

Війна докорінно змінилася. РНБО звернулася до світу з новим попередженням

Олексій Данілов
Джерело:  24 канал

Нещодавно німецьке видання Bild опублікувало статтю про те, що НАТО уже почав готуватися до війни з Росією. Секретар РНБО Олексій Данілов вирішив прокоментувати ці дані.

У НАТО можуть вважати війну з РФ реальним сценарієм

За словами Олексія Данілова, доволі болючим питанням залишається гальмування допомоги з боку США.

Він також озвучив припущення, що це може бути пов'язано з тим, що НАТО дійсно почало готуватися до можливого вторгнення Росії на свої території.

Війна докорінно змінилася. Війна 2022 року та 2023-го зовсім інша, ніж та, що буде у 2024 році. Це зовсім інше технологічні завдання. Країнам, у яких сьогодні на складах зберігається те чи інше озброєння, важливо мати на увазі, що в сучасних умовах воно дуже швидко може перетворитися на металобрухт, — пояснив секретар РНБО.

На його переконання, наш народ може розраховувати на подальшу підтримку партнерів, зокрема й сучасною зброєю.

Тому українцям не варто панікувати через невтішні погрози деяких західних “експертів”.

Проте якщо деякі країни й надалі будуть спостерігати за тим, що відбувається, тоді у світі може статися будь-що. Проте я не вірю в такий розвиток подій. Ми точно здобудемо перемогу над агресором. Буде важко, складно, але ми точно будемо переможцями в цій війні, — впевнений Данілов.

Що Bild писало про підготовку НАТО до війни з РФ

Як стверджують німецькі журналісти, їм вдалося отримати доступ до секретного документа Бундесверу — навчального сценарію.

У ньому нібито детально описаний сценарій можливого військового конфлікту між Росією та Альянсом.

ЗМІ вказує на те, що ця він може тривати місяцями, а апогеєм стане перекидання сотень тисяч солдатів НАТО ближче до кордонів РФ і неминучий початок війни влітку 2025 року.

У той момент, коли США можуть залишитися без лідера протягом кількох тижнів після виборів, Росія за підтримки Білорусі повторює на території НАТО вторгнення 2014 року в Україну. У травні 2025 року НАТО ухвалює рішення про заходи стримування, у "день Х" НАТО перекидає на східний фланг 300 000 військових, зокрема 30 000 солдатів Бундесверу.

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