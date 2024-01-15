Війна докорінно змінилася. РНБО звернулася до світу з новим попередженням

Нещодавно німецьке видання Bild опублікувало статтю про те, що НАТО уже почав готуватися до війни з Росією. Секретар РНБО Олексій Данілов вирішив прокоментувати ці дані.
У НАТО можуть вважати війну з РФ реальним сценарієм
За словами Олексія Данілова, доволі болючим питанням залишається гальмування допомоги з боку США.
Він також озвучив припущення, що це може бути пов'язано з тим, що НАТО дійсно почало готуватися до можливого вторгнення Росії на свої території.
На його переконання, наш народ може розраховувати на подальшу підтримку партнерів, зокрема й сучасною зброєю.
Тому українцям не варто панікувати через невтішні погрози деяких західних “експертів”.
Що Bild писало про підготовку НАТО до війни з РФ
Як стверджують німецькі журналісти, їм вдалося отримати доступ до секретного документа Бундесверу — навчального сценарію.
У ньому нібито детально описаний сценарій можливого військового конфлікту між Росією та Альянсом.
ЗМІ вказує на те, що ця він може тривати місяцями, а апогеєм стане перекидання сотень тисяч солдатів НАТО ближче до кордонів РФ і неминучий початок війни влітку 2025 року.
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