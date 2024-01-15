У НАТО відреагували на дані ЗМІ про підготовку блоку до війни з РФ

Очільник Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Яніс Сартс прокоментував статтю німецького видання Bild про те, що Альянс уже почав готуватися до війни з Росією.
У НАТО відповіли, чи триває підготовка до війни з Росією
За словами представника Альянсу, німецькі журналісти отримали у своє розпорядження навчальний сценарій.
Яніс Сартс запевняє в тому, що він завжди є вигаданою ситуацією й був створений безпосередньо для того, щоб перевірити військові можливості в тій чи іншій області.
Таким чином він не підтвердив дані Bild про те, що члени Альянсу активно почали готуватися до вторгнення Росії.
Що Bild писало про підготовку НАТО до війни з РФ
Як стверджують німецькі журналісти, їм вдалося отримати доступ до секретного документа Бундесверу — навчального сценарію.
У ньому нібито детально описаний сценарій можливого військового конфлікту між Росією та Альянсом.
ЗМІ вказує на те, що ця він може тривати місяцями, а апогеєм стане перекидання сотень тисяч солдатів НАТО ближче до кордонів РФ і неминучий початок війни влітку 2025 року.
За словами німецького міністра оборони Бориса Пісторіуса, оборонна промисловість Європи має 5-8 років, щоб наростити свій військовий потенціал.
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