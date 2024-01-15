Очільник Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Яніс Сартс прокоментував статтю німецького видання Bild про те, що Альянс уже почав готуватися до війни з Росією.

У НАТО відповіли, чи триває підготовка до війни з Росією

За словами представника Альянсу, німецькі журналісти отримали у своє розпорядження навчальний сценарій.

Яніс Сартс запевняє в тому, що він завжди є вигаданою ситуацією й був створений безпосередньо для того, щоб перевірити військові можливості в тій чи іншій області.

Сценарії раніше були повністю вигадані з неіснуючими країнами і географічними регіонами. Зараз більш доречно використовувати існуючі країни і географічні регіони, — пояснив представник НАТО. Поширити

Таким чином він не підтвердив дані Bild про те, що члени Альянсу активно почали готуватися до вторгнення Росії.

Par "Bild" rakstu.Bild rīcībā ir nonācis mācību scenārijs, kas vienmēr ir iedomāta situācija,lai pārbaudītu militārās spējas vienā vai otrā jomā.Kādreiz scenāriji bija pilnīgi fiktīvi ar neesošām valstīm un ģeogrāfijām. Tagad vairāk tiek piemērotas esošas valstis un ģeogrāfijas⬇️ — Jānis Sārts (@janis_sarts) January 15, 2024

Що Bild писало про підготовку НАТО до війни з РФ

Як стверджують німецькі журналісти, їм вдалося отримати доступ до секретного документа Бундесверу — навчального сценарію.

У ньому нібито детально описаний сценарій можливого військового конфлікту між Росією та Альянсом.

ЗМІ вказує на те, що ця він може тривати місяцями, а апогеєм стане перекидання сотень тисяч солдатів НАТО ближче до кордонів РФ і неминучий початок війни влітку 2025 року.

У той момент, коли США можуть залишитися без лідера протягом кількох тижнів після виборів, Росія за підтримки Білорусі повторює на території НАТО вторгнення 2014 року в Україну. У травні 2025 року НАТО ухвалює рішення про заходи стримування, у "день Х" НАТО перекидає на східний фланг 300 000 військових, зокрема 30 000 солдатів Бундесверу. Поширити

За словами німецького міністра оборони Бориса Пісторіуса, оборонна промисловість Європи має 5-8 років, щоб наростити свій військовий потенціал.