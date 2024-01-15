У НАТО відреагували на дані ЗМІ про підготовку блоку до війни з РФ
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У НАТО відреагували на дані ЗМІ про підготовку блоку до війни з РФ

НАТО
війська НАТО
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Очільник Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Яніс Сартс прокоментував статтю німецького видання Bild про те, що Альянс уже почав готуватися до війни з Росією. 

У НАТО відповіли, чи триває підготовка до війни з Росією

За словами представника Альянсу, німецькі журналісти отримали у своє розпорядження навчальний сценарій.

Яніс Сартс запевняє в тому, що він завжди є вигаданою ситуацією й був створений безпосередньо для того, щоб перевірити військові можливості в тій чи іншій області.

Сценарії раніше були повністю вигадані з неіснуючими країнами і географічними регіонами. Зараз більш доречно використовувати існуючі країни і географічні регіони, — пояснив представник НАТО.

Таким чином він не підтвердив дані Bild про те, що члени Альянсу активно почали готуватися до вторгнення Росії.

Що Bild писало про підготовку НАТО до війни з РФ

Як стверджують німецькі журналісти, їм вдалося отримати доступ до секретного документа Бундесверу — навчального сценарію.

У ньому нібито детально описаний сценарій можливого військового конфлікту між Росією та Альянсом.

ЗМІ вказує на те, що ця він може тривати місяцями, а апогеєм стане перекидання сотень тисяч солдатів НАТО ближче до кордонів РФ і неминучий початок війни влітку 2025 року.

У той момент, коли США можуть залишитися без лідера протягом кількох тижнів після виборів, Росія за підтримки Білорусі повторює на території НАТО вторгнення 2014 року в Україну. У травні 2025 року НАТО ухвалює рішення про заходи стримування, у "день Х" НАТО перекидає на східний фланг 300 000 військових, зокрема 30 000 солдатів Бундесверу.

За словами німецького міністра оборони Бориса Пісторіуса, оборонна промисловість Європи має 5-8 років, щоб наростити свій військовий потенціал.

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