Сунак закликав до більш рішучих дій щодо членства України в НАТО

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час візиту до Києва закликав західних партнерів до більш сміливих рішень у питанні членства України в НАТО.
Що відомо про наближення перспективи членства України в НАТО
Прем’єр-міністр Великої Британії підкреслив, що хоч на минулорічному саміті Альянсу у Мадриді було прийнято низку важливих рішень щодо майбутнього членства України, однак їх недостатньо.
На думку Сунака, наступний саміт країн-членів НАТО у Вашингтоні має запам’ятатись більш сміливими рішеннями у питанні членства України.
Британській прем'єр нагадав, що країни НАТО обіцяли Україні надати нові двосторонні гарантії безпеки.
Що відомо про угоду про гарантії безпеки між Україною та Британією
Угода укладена у розвиток декларації України та країн G7, ухваленої у Вільнюсі 12 липня 2023 року, до якої згодом приєдналися ще 24 держави. Вона ґрунтується на угоді від 8 жовтня 2020 року, яка залишається основою співпраці між Україною та Британією.
Нинішнім договором сторони вирішили посилити співпрацю та партнерство, засновані на спільних інтересах у захисті міжнародного правопорядку, миру та захисту основних прав та свобод людини.
Британія вважає, що майбутнє членство України в НАТО зробить ефективний внесок у мир та стабільність у Європі. А основними компонентами зобов'язань з безпеки, наданих Сполученим Королівством, є:
надання Україні всебічної допомоги для захисту та відновлення територіальної цілісності у її міжнародно визнаних кордонах, включаючи територіальне море та вільну економічну (морську) зону, відновлення національної економіки та захист її громадян
запобігання та активне стримування та протидія будь-якій військовій ескалації та/або новій агресії з боку Російської Федерації
підтримка майбутньої інтеграції України до євроатлантичних інститутів, зокрема шляхом підтримки планів реформ України та сумісності з НАТО
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