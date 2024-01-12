Сунак закликав до більш рішучих дій щодо членства України в НАТО
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Сунак закликав до більш рішучих дій щодо членства України в НАТО

Офіс Президента України
Ріші Сунак

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час візиту до Києва закликав західних партнерів до більш сміливих рішень у питанні членства України в НАТО. 

Що відомо про наближення перспективи членства України в НАТО

Прем’єр-міністр Великої Британії підкреслив, що хоч на минулорічному саміті Альянсу у Мадриді було прийнято низку важливих рішень щодо майбутнього членства України, однак їх недостатньо.

На думку Сунака, наступний саміт країн-членів НАТО у Вашингтоні має запам’ятатись більш сміливими рішеннями у питанні членства України.

Я вважаю, що законне місце України в НАТО. Але справа не лише в тому, яку користь НАТО принесе Україні. Йдеться також про те, яку користь Україна принесе НАТО. Ваше розуміння сучасної війни приходить не з підручника, а з поля бою, ваші Збройні сили є досвідченими, інноваційними та хоробрими. Україна належить до НАТО, і НАТО буде сильнішим з вами, - наголосив Сунак.

Британській прем'єр нагадав, що країни НАТО обіцяли Україні надати нові двосторонні гарантії безпеки.

Що відомо про угоду про гарантії безпеки між Україною та Британією

Угода укладена у розвиток декларації України та країн G7, ухваленої у Вільнюсі 12 липня 2023 року, до якої згодом приєдналися ще 24 держави. Вона ґрунтується на угоді від 8 жовтня 2020 року, яка залишається основою співпраці між Україною та Британією.

Нинішнім договором сторони вирішили посилити співпрацю та партнерство, засновані на спільних інтересах у захисті міжнародного правопорядку, миру та захисту основних прав та свобод людини.

Британія вважає, що майбутнє членство України в НАТО зробить ефективний внесок у мир та стабільність у Європі. А основними компонентами зобов'язань з безпеки, наданих Сполученим Королівством, є:

  • надання Україні всебічної допомоги для захисту та відновлення територіальної цілісності у її міжнародно визнаних кордонах, включаючи територіальне море та вільну економічну (морську) зону, відновлення національної економіки та захист її громадян

  • запобігання та активне стримування та протидія будь-якій військовій ескалації та/або новій агресії з боку Російської Федерації

  • підтримка майбутньої інтеграції України до євроатлантичних інститутів, зокрема шляхом підтримки планів реформ України та сумісності з НАТО

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