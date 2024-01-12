Сунак призвал к более решительным действиям в отношении членства Украины в НАТО

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время визита в Киев призвал западных партнеров к более смелым решениям по вопросу членства Украины в НАТО.
Что известно о приближении перспективы членства Украины в НАТО
Премьер-министр Великобритании подчеркнул, что хотя на прошлогоднем саммите Альянса в Мадриде был принят ряд важных решений по поводу будущего членства Украины, однако их недостаточно.
По мнению Сунака, следующий саммит стран-членов НАТО в Вашингтоне должен запомниться более смелыми решениями по вопросу членства Украины.
Британский премьер напомнил, что страны НАТО обещали Украине предоставить новые двусторонние гарантии безопасности.
Что известно о соглашении о гарантиях безопасности между Украиной и Великобританией
Соглашение заключено в развитие декларации Украины и стран G7, принятой в Вильнюсе 12 июля 2023, к которой впоследствии присоединились еще 24 государства. Она основывается на соглашении от 8 октября 2020, которое остается основой сотрудничества между Украиной и Британией.
Нынешним договором стороны решили усилить сотрудничество и партнерство, основанные на общих интересах в защите международного правопорядка, мира и защиты основных прав и свобод человека.
Британия считает, что будущее членство Украины в НАТО внесет эффективный вклад в мир и стабильность в Европе. Основными же компонентами обязательств по безопасности, предоставленных Соединенным Королевством, являются:
предоставление Украине всесторонней помощи для защиты и восстановления территориальной целостности в ее международно признанных границах, включая территориальное море и свободную экономическую (морскую) зону, восстановление национальной экономики и защиту ее граждан
предотвращение и активное сдерживание и противодействие любой военной эскалации и/или новой агрессии со стороны Российской Федерации
поддержка будущей интеграции Украины в евроатлантические институты, в частности путем поддержки планов реформ Украины и совместимости с НАТО
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-