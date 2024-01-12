Сунак призвал к более решительным действиям в отношении членства Украины в НАТО

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время визита в Киев призвал западных партнеров к более смелым решениям по вопросу членства Украины в НАТО.

Что известно о приближении перспективы членства Украины в НАТО

Премьер-министр Великобритании подчеркнул, что хотя на прошлогоднем саммите Альянса в Мадриде был принят ряд важных решений по поводу будущего членства Украины, однако их недостаточно.

По мнению Сунака, следующий саммит стран-членов НАТО в Вашингтоне должен запомниться более смелыми решениями по вопросу членства Украины.

Я считаю, что законное место Украины в НАТО. Но дело не только в том, какую пользу НАТО принесет Украине. Идет речь также о том, какую пользу Украина принесет НАТО. Ваше понимание современной войны приходит не из учебника, а с поля боя, ваши Вооруженные силы опытные, инновационные и храбрые. Украина принадлежит к НАТО, и НАТО будет сильнее с вами, – подчеркнул Сунак. Поделиться

Британский премьер напомнил, что страны НАТО обещали Украине предоставить новые двусторонние гарантии безопасности.

Что известно о соглашении о гарантиях безопасности между Украиной и Великобританией

Соглашение заключено в развитие декларации Украины и стран G7, принятой в Вильнюсе 12 июля 2023, к которой впоследствии присоединились еще 24 государства. Она основывается на соглашении от 8 октября 2020, которое остается основой сотрудничества между Украиной и Британией.

Нынешним договором стороны решили усилить сотрудничество и партнерство, основанные на общих интересах в защите международного правопорядка, мира и защиты основных прав и свобод человека.

Британия считает, что будущее членство Украины в НАТО внесет эффективный вклад в мир и стабильность в Европе. Основными же компонентами обязательств по безопасности, предоставленных Соединенным Королевством, являются: