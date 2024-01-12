Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отметил, что у Украины нет необходимости спрашивать и доказывать важность военной помощи от западных партнеров на фоне продолжающейся оружейной агрессии со стороны Кремля.

Украина не должна доказывать необходимость предоставления военной помощи

Украина не сама, и никогда не будет одна. Путин может думать, что он нас переживет, но он не прав. Мы стоим здесь сегодня, и завтра, и будем стоять столько, сколько потребуется. Не нужно спрашивать о помощи, не нужно доказывать, что она нужна. Британия с вами от первого момента и до конца, – подчеркнул Сунак. Поделиться

В частности, во время выступления перед депутатами Верховной Рады глава британского правительства процитировал украинского поэта Тараса Шевченко.

По словам Шевченко, "вы порвали цепи" и присоединились к семье свободных народов. Ведь, наконец, речь идет больше о безопасности. Сейчас речь идет о праве Украины как независимого государства определять свое будущее. Речь идет о праве всех наций, закрепленных в уставе ООН, определять свое будущее, - подчеркнул премьер-министр Великобритании. Поделиться

Кроме этого, Сунак вспомнил и слова одного из самых известных своих предшественников Уинстона Черчилля и его сравнения видов национализма в разных странах.

Как говорил Черчилль, "есть два вида национализма: восхищение верховным господством путем веса или силы, которое он назвал опасностью и пороком, или национализм, который происходит от любви к родине и готовности умереть за свою страну. Любви к традициям, культуре и постепенному развитию". Он назвал это первой из добродетелей, – отметил Сунак. Поделиться

По его мнению, это одно из самых точных описаний войны России против Украины

Эта война началась в обманчивом уме человека, попавшего в плен миража умершей империи. Если Путин победит в Украине – он не остановится. Вот почему союзники увидели чрезвычайную важность этой борьбы и объединились ради вас. Помощь Украине – это инвестиция в нашу коллективную безопасность. Только победа Украины поможет сдержать Путина, – подчеркнул Сунак. Поделиться

Кроме этого, Сунак сообщил, что Британия возглавит Коалицию способностей морской безопасности и внесет значительный вклад в развитие морского флота Украины.

Коалиция морской способности имеет целью поддержать Украину, чтобы она стала полноценным контрибутором морской безопасности в Черном море и в Азовском море до 2035 года и дальше, - говорится в подписанном соглашении о гарантиях безопасности. Поделиться

Целью коалиции является помощь Украине в возможности в будущем сдерживать и противодействовать угрозам и возобновлять экономическую деятельность. А также продвигать Украину к оперативной совместимости с НАТО в морской сфере.

Что известно об обязательствах Украины по подписанному соглашению по гарантиям безопасности

Согласно подписанному с Великобританией соглашению по гарантиям безопасности, Украина взяла на себя обязательство провести ряд реформ в сферах управления, борьбы с коррупцией, безопасности и обороны, и улучшения условий для ведения бизнеса.

В частности, реформа управления включает проведение судебной реформы и реформирование государственных институтов на пути к построению современной демократии.

В сфере борьбы с коррупцией Украина обязалась создать ряд независимых антикоррупционных органов.

Реформы в области безопасности и обороны предполагают внедрение демократического гражданского контроля над Вооруженными силами, надлежащего управления в секторе безопасности и обороны, усовершенствования процессов закупок в сфере обороны и безопасности и усиления соответствия евроатлантическим ценностям и стандартам.

Украина также обязалась модернизировать экономику посредством реформ, способствующих привлечению частного финансирования, повышению доверия инвесторов, борьбе с коррупцией и созданию справедливых условий для всех сторон.

Срок действия соглашения по безопасности между Украиной и Британией составляет 10 лет, но условия могут быть пересмотрены при вступлении Украины в НАТО.