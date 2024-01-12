Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отметил, что у Украины нет необходимости спрашивать и доказывать важность военной помощи от западных партнеров на фоне продолжающейся оружейной агрессии со стороны Кремля.
Украина не должна доказывать необходимость предоставления военной помощи
В частности, во время выступления перед депутатами Верховной Рады глава британского правительства процитировал украинского поэта Тараса Шевченко.
Кроме этого, Сунак вспомнил и слова одного из самых известных своих предшественников Уинстона Черчилля и его сравнения видов национализма в разных странах.
По его мнению, это одно из самых точных описаний войны России против Украины
Кроме этого, Сунак сообщил, что Британия возглавит Коалицию способностей морской безопасности и внесет значительный вклад в развитие морского флота Украины.
Целью коалиции является помощь Украине в возможности в будущем сдерживать и противодействовать угрозам и возобновлять экономическую деятельность. А также продвигать Украину к оперативной совместимости с НАТО в морской сфере.
Что известно об обязательствах Украины по подписанному соглашению по гарантиям безопасности
Согласно подписанному с Великобританией соглашению по гарантиям безопасности, Украина взяла на себя обязательство провести ряд реформ в сферах управления, борьбы с коррупцией, безопасности и обороны, и улучшения условий для ведения бизнеса.
В частности, реформа управления включает проведение судебной реформы и реформирование государственных институтов на пути к построению современной демократии.
В сфере борьбы с коррупцией Украина обязалась создать ряд независимых антикоррупционных органов.
Реформы в области безопасности и обороны предполагают внедрение демократического гражданского контроля над Вооруженными силами, надлежащего управления в секторе безопасности и обороны, усовершенствования процессов закупок в сфере обороны и безопасности и усиления соответствия евроатлантическим ценностям и стандартам.
Украина также обязалась модернизировать экономику посредством реформ, способствующих привлечению частного финансирования, повышению доверия инвесторов, борьбе с коррупцией и созданию справедливых условий для всех сторон.
Срок действия соглашения по безопасности между Украиной и Британией составляет 10 лет, но условия могут быть пересмотрены при вступлении Украины в НАТО.
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