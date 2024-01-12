Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зазначив, що Україні не має необхідності питати та доводити важливість військової допомоги від західних партнерів на тлі триваючої зброїної агресії з боку Кремля.
Україна не повинна доводити необхідність надання військової допомоги
Зокрема, під час виступу перед депутатами Верховної Ради очільник британського уряду процитував українського поета Тараса Шевченка.
Окрім цього Сунак згадав і слова одного з найвідоміших своїх попередників Вінстона Черчилля та його порівняння видів націоналізму у різних країнах.
На його думку, це є одним із найбільш точних описів війни Росії проти України
Окрім цього Сунак повідомив, що Британія очолить Коаліцію спроможностей морської безпеки та зробить значний внесок у розвиток морського флоту України.
Ціллю коаліції є допомога Україні у її можливості у майбутньому стримувати та протидіяти загрозам та відновлювати економічну діяльність. А також просувати Україну до оперативної сумісності з НАТО у морській сфері.
Що відомо про забов’язання України за підписаною угодою щодо гарантій безпеки
Відповідно до підписаної із Великою Британією угоди щодо гарантій безпеки Україна взяла на себе забов’язання провести низку реформ у сферах управління, боротьби із корупцією, безпеки та оборони, та покращення умов для ведення бізнесу.
Зокрема, реформа управління охоплює проведення судової реформи та реформування державних інституцій на шляху до побудови сучасної демократії.
У сфері боротьби із корупцією Україна забов’язалась створити низку незалежних антикорупційних органів.
Реформи у сфері безпеки та оборони передбачають впровадження демократичного цивільного контролю над Збройними силами, належного управління в секторі безпеки та оборони, удосконалення процесів закупівель у сфері оборони та безпеки і посилення відповідності євроатлантичним цінностям та стандартам.
Україна також зобов'язалася модернізувати економіку за допомогою реформ, які сприятимуть залученню приватного фінансування, підвищенню довіри інвесторів, боротьбі з корупцією та створенню справедливих умов для всіх сторін.
Термін дії угоди щодо безпеки між Україною та Британією становить 10 років, але умови можуть бути переглянуті у разі вступу України до НАТО.
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