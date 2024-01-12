Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зазначив, що Україні не має необхідності питати та доводити важливість військової допомоги від західних партнерів на тлі триваючої зброїної агресії з боку Кремля.

Україна не повинна доводити необхідність надання військової допомоги

Україна не сама, і ніколи не буде сама. Путін може думати, що він нас переживе, але він не правий. Ми стоїмо тут сьогодні, і завтра, і стоятимемо стільки, скільки буде потрібно. Не треба питати про допомогу, не треба доводити, що вона потрібна. Британія з вами від першого моменту і до кінця, - наголосив Сунак. Поширити

Зокрема, під час виступу перед депутатами Верховної Ради очільник британського уряду процитував українського поета Тараса Шевченка.

За словами Шевченка "ви порвали кайдани" і приєднались до сім'ї вільних народів. Адже зрештою йдеться більше ніж про безпеку. Зараз йдеться про право України, як незалежної держави, визначати своє майбутнє. Йдеться по право усіх націй закріплене у статуті ООН визначати своє майбутнє, - підкреслив прем’єр-міністр Великої Британії. Поширити

Окрім цього Сунак згадав і слова одного з найвідоміших своїх попередників Вінстона Черчилля та його порівняння видів націоналізму у різних країнах.

Як казав Черчилль "є два види націоналізму: захоплення верховним пануванням шляхом ваги або сили, яке він назвав небезпекою і пороком, або націоналізм, який походить від любові до батьківщини та готовності померти за свою країну. Любові до традицій, культури та поступової розбудови". Він назвав це першою із чеснот, - зазначив Сунак. Поширити

На його думку, це є одним із найбільш точних описів війни Росії проти України

Ця війна почалась в оманливому розумі людини, яка потрапила в полон міражу давно померлої імперії. Якщо Путін переможе в Україні - він не зупиниться. От чому союзники побачили надзвичайну важливість цієї боротьби та об'єдналися за ради вас. Допомога Україні - це інвестиція у нашу колективну безпеку. Лише перемога України допоможе стримати Путіна, - підкреслив Сунак. Поширити

Окрім цього Сунак повідомив, що Британія очолить Коаліцію спроможностей морської безпеки та зробить значний внесок у розвиток морського флоту України.

Коаліція морської спроможності має на меті підтримати Україну, щоб вона стала повноцінним контрибутором морської безпеки в Чорному морі та в Азовському морі до 2035 року й надалі, - йдеться у підписаній угоді щодо гарантій безпеки. Поширити

Ціллю коаліції є допомога Україні у її можливості у майбутньому стримувати та протидіяти загрозам та відновлювати економічну діяльність. А також просувати Україну до оперативної сумісності з НАТО у морській сфері.

Що відомо про забов’язання України за підписаною угодою щодо гарантій безпеки

Відповідно до підписаної із Великою Британією угоди щодо гарантій безпеки Україна взяла на себе забов’язання провести низку реформ у сферах управління, боротьби із корупцією, безпеки та оборони, та покращення умов для ведення бізнесу.

Зокрема, реформа управління охоплює проведення судової реформи та реформування державних інституцій на шляху до побудови сучасної демократії.

У сфері боротьби із корупцією Україна забов’язалась створити низку незалежних антикорупційних органів.

Реформи у сфері безпеки та оборони передбачають впровадження демократичного цивільного контролю над Збройними силами, належного управління в секторі безпеки та оборони, удосконалення процесів закупівель у сфері оборони та безпеки і посилення відповідності євроатлантичним цінностям та стандартам.

Україна також зобов'язалася модернізувати економіку за допомогою реформ, які сприятимуть залученню приватного фінансування, підвищенню довіри інвесторів, боротьбі з корупцією та створенню справедливих умов для всіх сторін.

Термін дії угоди щодо безпеки між Україною та Британією становить 10 років, але умови можуть бути переглянуті у разі вступу України до НАТО.