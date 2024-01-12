За словами заступника генсека НАТО Мірчи Джоане, розв'язана Кремлем злочинна війна проти України може тривати довго і не завершитись у 2025 році.
Що відомо про ймовірність завершення війни в Україні в 2025 році
За його словами, у Альянсі готуються до тривалої війни із численними обмеженими контрнаступами з обох сторін, взяттям під контроль та втратою тих чи інших територій.
Він зауважив, що НАТО необхідно, щоб Україна вистояла, Республіка Молдова прийшла до Європи, а Грузія прийшла до євроатлантичної спільноти.
Що кажуть в Україні
За словами президента Володимира Зеленського, ключовою безпековою метою України є членство у НАТО.
За його словами, до гарантій безпеки Україні у рамках партнерів G7 приєднались вже 30 країн.
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