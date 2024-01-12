За словами заступника генсека НАТО Мірчи Джоане, розв'язана Кремлем злочинна війна проти України може тривати довго і не завершитись у 2025 році.

Що відомо про ймовірність завершення війни в Україні в 2025 році

Мій заклик - готуватися до довгої війни, вона триватиме. Це не станеться у 2024 році, ймовірно, не у 2025 році. Ми ніде не бачимо військового потенціалу, щоб мати можливість отримати вирішальну перемогу в той чи інший спосіб, - зазначив Джоане. Поширити

За його словами, у Альянсі готуються до тривалої війни із численними обмеженими контрнаступами з обох сторін, взяттям під контроль та втратою тих чи інших територій.

Українцям за нашої підтримки вдалося повернути 50% території, спочатку окупованої росіянами. Це не дрібниця. Ми ні за яких умов не бачимо умов і не зможемо прийняти, щоб Росія повернулася до кордону Румунії, - підкреслив високопосадовець НАТО. Поширити

Він зауважив, що НАТО необхідно, щоб Україна вистояла, Республіка Молдова прийшла до Європи, а Грузія прийшла до євроатлантичної спільноти.

Що кажуть в Україні

За словами президента Володимира Зеленського, ключовою безпековою метою України є членство у НАТО.

Ключова наша безпекова мета – Альянс. А зараз на основі цієї угоди з Британією працюємо і з іншими партнерами заради двосторонніх угод, - підкреслив глава держави. Поширити

За його словами, до гарантій безпеки Україні у рамках партнерів G7 приєднались вже 30 країн.