Якщо Захід зараз не озброїть Україну, то через два роки НАТО буде воювати з РФ — The Telegraph

Британський полковник Геміш де Бреттон-Гордон у колонці для The Telegraph пише, якщо якщо західні союзники зараз не озброять Україну, то протягом одного-двох років НАТО буде у стані війни з Москвою.

Чи справді війна РФ проти України у глухому куті

Полковник Геміш де Бреттон-Гордон у свої колонці зазначає, що останнім часом увага Заходу перемикається на вибори у Великій Британії та США, а війна в Україні поступово зникає з перших шпальт газет.

Сьогодні багато хто на Заході вважає, що конфлікт зайшов у глухий кут, але Кремль так не думає. Зараз у Москві подейкують, що незабаром може розпочатися рішучий наступ, який переломить хід війни на користь Росії. Поширити

Як пише полковник, Росія нишпорить по всьому світу в пошуках безпілотників і боєприпасів від кожного диктатора і держави-вигнанця, в той час як Київ випрошує артилерійські снаряди і ракети ППО у своїх розгублених "союзників".

У той час як канцлер Німеччини Шольц закликає Європейський Союз робити більше — при цьому, зокрема, не надаючи сотні танків Leopard 2, яких так відчайдушно потребує Україна — Росія переходить до тотальної війни, а її державні витрати і економіка все більше диктуються потребами воєнної машини. Поширити

Контраст між Сходом і Заходом не може бути більш чітким, — пише полковник Бреттон-Гордон — “Росія сфокусована [на досягненні своєї мети — ред.], а ми — ні”.

Проте Путіну, можливо, незабаром доведеться продемонструвати успіхи на місцях. Вибори в березні будуть фікцією, а його єдиний опозиціонер, Олексій Навальний, буде ув'язнений. Однак це не означає, що Путін непереможний, пише британський військовий.

Пам'ять про спробу державного перевороту минулого літа, безсумнівно, буде свіжою в його свідомості, а загибель цивільних, спричинена українськими атаками на кордоні, знову зосередить увагу на війні. Дмитро Пєсков, речник Кремля, наполягає на тому, що російські військові "зроблять все, щоб спочатку мінімізувати небезпеку, а потім повністю її усунути". Поширити

Чи застосує Путін ядерну чи хімічну зброю

Полковник Геміш де Бреттон-Гордон нагадує, що російські ультранаціоналісти закликають до масштабного наступу навколо Харкова, тож Путіна з'явився чіткий стимул викластися на повну у своїй "спеціальній військовій операції".

Проблема полягає в тому, що, за даними американського аналітичного центру “Інститут вивчення війни”, російські військові, швидше за все, не зможуть "провести операцію із захоплення значної території в Харківській області в найближчій перспективі".

За їхніми словами, "російське вторгнення на 15 кілометрів у глибину і кілька сотень кілометрів у ширину було б масштабною оперативною операцією, яка вимагала б угруповання сил, набагато більшого і значно краще забезпеченого ресурсами, ніж те, яке зосереджене вздовж усього міжнародного кордону з Україною, і найменше — в Бєлгородській області".

За словами полковника, це не означає, що такий штурм неможливий. Це просто означає, що для цього знадобиться зброя на полі бою, яку ми ще не бачили.

На мою думку, єдиною зброєю, яку має Росія і яка могла б досягти цього за цей час, була б тактична ядерна зброя або якась хімічна чи біологічна атака. Враховуючи сумнозвісний провал "червоної лінії" Обами в Сирії і небажання Заходу повністю взяти на себе зобов'язання щодо захисту України, Путін може подумати, що це гра, на яку варто піти. Поширити

Полковник Бреттон-Гордон порівнює Путіна з Сталіним, бо той також мав ненаситне его і прагнення до величі за будь-яку ціну.

На думку військового, ті на Заході, хто вважає, що за припиненням вогню може настати повернення до "нормального життя", є повними дурнями.

Ніхто, хто хоч трохи розуміє Кремль, не вірить у те, що можна з упевненістю стверджувати, що Путін зупинить свій марш на Захід. Дрейф у бік мілітаризації російської держави і зростаючі заклики до більшого наступу повинні служити попередженням, що Захід повинен прокинутися до того, як він почне діяти.