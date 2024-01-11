Якщо Захід зараз не озброїть Україну, то через два роки НАТО буде воювати з РФ — The Telegraph

Британський полковник Геміш де Бреттон-Гордон у колонці для The Telegraph пише, якщо якщо західні союзники зараз не озброять Україну, то протягом одного-двох років НАТО буде у стані війни з Москвою.
Чи справді війна РФ проти України у глухому куті
Полковник Геміш де Бреттон-Гордон у свої колонці зазначає, що останнім часом увага Заходу перемикається на вибори у Великій Британії та США, а війна в Україні поступово зникає з перших шпальт газет.
Як пише полковник, Росія нишпорить по всьому світу в пошуках безпілотників і боєприпасів від кожного диктатора і держави-вигнанця, в той час як Київ випрошує артилерійські снаряди і ракети ППО у своїх розгублених "союзників".
Контраст між Сходом і Заходом не може бути більш чітким, — пише полковник Бреттон-Гордон — “Росія сфокусована [на досягненні своєї мети — ред.], а ми — ні”.
Проте Путіну, можливо, незабаром доведеться продемонструвати успіхи на місцях. Вибори в березні будуть фікцією, а його єдиний опозиціонер, Олексій Навальний, буде ув'язнений. Однак це не означає, що Путін непереможний, пише британський військовий.
Чи застосує Путін ядерну чи хімічну зброю
Полковник Геміш де Бреттон-Гордон нагадує, що російські ультранаціоналісти закликають до масштабного наступу навколо Харкова, тож Путіна з'явився чіткий стимул викластися на повну у своїй "спеціальній військовій операції".
Проблема полягає в тому, що, за даними американського аналітичного центру “Інститут вивчення війни”, російські військові, швидше за все, не зможуть "провести операцію із захоплення значної території в Харківській області в найближчій перспективі".
За їхніми словами, "російське вторгнення на 15 кілометрів у глибину і кілька сотень кілометрів у ширину було б масштабною оперативною операцією, яка вимагала б угруповання сил, набагато більшого і значно краще забезпеченого ресурсами, ніж те, яке зосереджене вздовж усього міжнародного кордону з Україною, і найменше — в Бєлгородській області".
За словами полковника, це не означає, що такий штурм неможливий. Це просто означає, що для цього знадобиться зброя на полі бою, яку ми ще не бачили.
Полковник Бреттон-Гордон порівнює Путіна з Сталіним, бо той також мав ненаситне его і прагнення до величі за будь-яку ціну.
На думку військового, ті на Заході, хто вважає, що за припиненням вогню може настати повернення до "нормального життя", є повними дурнями.
Ніхто, хто хоч трохи розуміє Кремль, не вірить у те, що можна з упевненістю стверджувати, що Путін зупинить свій марш на Захід. Дрейф у бік мілітаризації російської держави і зростаючі заклики до більшого наступу повинні служити попередженням, що Захід повинен прокинутися до того, як він почне діяти.
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