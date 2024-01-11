Если Запад сейчас не вооружит Украину, через два года НАТО будет воевать с РФ — The Telegraph

Британский полковник Гемиш де Бреттон-Гордон в колонке для The Telegraph пишет, если если западные союзники сейчас не вооружат Украину, то в течение одного-двух лет НАТО будет в состоянии войны с Москвой.

Действительно ли война РФ против Украины в тупике

Полковник Гемиш де Бреттон-Гордон в свои колонке отмечает, что в последнее время внимание Запада переключается на выборы в Великобритании и США, а война в Украине постепенно исчезает с первых страниц газет.

Сегодня многие на Западе считают, что конфликт зашел в тупик, но Кремль так не думает. Сейчас в Москве говорят, что в скором времени может начаться решительное наступление, которое преломит ход войны в пользу России. Поделиться

Как пишет полковник, Россия рыскает по всему миру в поисках беспилотников и боеприпасов от каждого диктатора и государства-изгоя, в то время как Киев выпрашивает артиллерийские снаряды и ракеты ПВО у своих растерянных "союзников".

В то время как канцлер Германии Шольц призывает Европейский Союз делать больше — при этом, в частности, не предоставляя сотни танков Leopard 2, в которых так отчаянно нуждается Украина — Россия переходит к тотальной войне, а ее государственные расходы и экономика все больше диктуются потребностями военной машины. Поделиться

Контраст между Востоком и Западом не может быть более четким, — пишет полковник Бреттон-Гордон — «Россия сфокусирована [на достижении своей цели – ред.], а мы — нет».

Однако Путину, возможно, скоро придется продемонстрировать успехи на местах. Выборы в марте будут фикцией, а его единственный оппозиционер Алексей Навальный будет заключен. Однако это не означает, что Путин непобедим, пишет британский военный.

Память о попытке государственного переворота прошлым летом, несомненно, будет свежа в его сознании, а гибель гражданских, вызванная украинскими атаками на границе, снова сосредоточит внимание на войне. Дмитрий Песков, спикер Кремля, настаивает на том, что российские военные "сделают все, чтобы сначала минимизировать опасность, а затем полностью ее устранить". Поделиться

Применит ли Путин ядерное или химическое оружие

Полковник Гемиш де Бреттон-Гордон напоминает, что российские ультранационалисты призывают к масштабному наступлению вокруг Харькова, поэтому Путину появился четкий стимул выложиться на полную в своей "специальной военной операции".

Проблема состоит в том, что, по данным американского аналитического центра “Институт изучения войны”, российские военные, скорее всего, не смогут "провести операцию по захвату значительной территории в Харьковской области в ближайшей перспективе".

По их словам, "российское вторжение на 15 километров в глубину и несколько сотен километров в ширину было бы масштабной оперативной операцией, которая требовала бы группировки сил, гораздо большей и значительно лучше обеспеченной ресурсами, чем та, которая сосредоточена вдоль всей международной границы с Украиной, и меньше всего — в Белгородской области".

По словам полковника, это не значит, что такой штурм невозможен. Это просто означает, что для этого понадобится оружие на поле боя, которое мы еще не видели.

На мой взгляд, единственным оружием, которое имеет Россия и которое могло бы достичь этого за это время, было бы тактическое ядерное оружие или какая-то химическая или биологическая атака. Учитывая печально известный провал "красной линии" Обамы в Сирии и нежелание Запада полностью взять на себя обязательства по защите Украины, Путин может подумать, что это игра, на которую следует пойти. Поделиться

Полковник Бреттон-Гордон сравнивает Путина со Сталиным, потому что тот также имел ненасытное эго и стремление к величию любой ценой.

По мнению военного, те на Западе, кто считает, что за прекращением огня может наступить возвращение к "нормальной жизни", являются полными дураками.

Никто, хоть немного понимающий Кремль, не верит в то, что можно с уверенностью утверждать, что Путин остановит свой марш на Запад. Дрейф в сторону милитаризации российского государства и растущие призывы к большему наступлению должны служить предупреждением, что Запад должен проснуться до того, как он начнет действовать.