Если Запад сейчас не вооружит Украину, через два года НАТО будет воевать с РФ — The Telegraph

Британский полковник Гемиш де Бреттон-Гордон в колонке для The Telegraph пишет, если если западные союзники сейчас не вооружат Украину, то в течение одного-двух лет НАТО будет в состоянии войны с Москвой.
Действительно ли война РФ против Украины в тупике
Полковник Гемиш де Бреттон-Гордон в свои колонке отмечает, что в последнее время внимание Запада переключается на выборы в Великобритании и США, а война в Украине постепенно исчезает с первых страниц газет.
Как пишет полковник, Россия рыскает по всему миру в поисках беспилотников и боеприпасов от каждого диктатора и государства-изгоя, в то время как Киев выпрашивает артиллерийские снаряды и ракеты ПВО у своих растерянных "союзников".
Контраст между Востоком и Западом не может быть более четким, — пишет полковник Бреттон-Гордон — «Россия сфокусирована [на достижении своей цели – ред.], а мы — нет».
Однако Путину, возможно, скоро придется продемонстрировать успехи на местах. Выборы в марте будут фикцией, а его единственный оппозиционер Алексей Навальный будет заключен. Однако это не означает, что Путин непобедим, пишет британский военный.
Применит ли Путин ядерное или химическое оружие
Полковник Гемиш де Бреттон-Гордон напоминает, что российские ультранационалисты призывают к масштабному наступлению вокруг Харькова, поэтому Путину появился четкий стимул выложиться на полную в своей "специальной военной операции".
Проблема состоит в том, что, по данным американского аналитического центра “Институт изучения войны”, российские военные, скорее всего, не смогут "провести операцию по захвату значительной территории в Харьковской области в ближайшей перспективе".
По их словам, "российское вторжение на 15 километров в глубину и несколько сотен километров в ширину было бы масштабной оперативной операцией, которая требовала бы группировки сил, гораздо большей и значительно лучше обеспеченной ресурсами, чем та, которая сосредоточена вдоль всей международной границы с Украиной, и меньше всего — в Белгородской области".
По словам полковника, это не значит, что такой штурм невозможен. Это просто означает, что для этого понадобится оружие на поле боя, которое мы еще не видели.
Полковник Бреттон-Гордон сравнивает Путина со Сталиным, потому что тот также имел ненасытное эго и стремление к величию любой ценой.
По мнению военного, те на Западе, кто считает, что за прекращением огня может наступить возвращение к "нормальной жизни", являются полными дураками.
Никто, хоть немного понимающий Кремль, не верит в то, что можно с уверенностью утверждать, что Путин остановит свой марш на Запад. Дрейф в сторону милитаризации российского государства и растущие призывы к большему наступлению должны служить предупреждением, что Запад должен проснуться до того, как он начнет действовать.
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