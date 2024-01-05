Великобритания должна сделать все возможное для победы Украины — полковник Кемп

Бывший офицер британской армии полковник Ричард Кэмп в колонке для британского издания The Telegraph пишет, что Великобритания не должна пытаться избежать эскалации, а сделать все возможное, чтобы обеспечить победу Украины.

Ричард Кэмп проанализировал ситуацию в войне РФ против Украины

В своей колонке Ричард Кэмп задает вопрос, имеет ли Запад волю поддержать правильную сторону в войнах в Европе и на Ближнем Востоке.

Он отмечает, что в 2023 году, несмотря на внутренние проблемы, Великобритания, по крайней мере, сыграла определенную роль в двух наиболее значимых конфликтах этого десятилетия, а возможно, и в этом веке: Украине и Газе.

Анализируя ситуацию на передовой в Украине, полковник пишет, что перспективы Украины в войне остаются мрачными.

Долгое контрнаступление Киева провалилось. Огромной ценой и, несмотря на героические бои, украинская армия мало продвинулась вперед, и в ближайшее время дальнейшего продвижения, скорее всего, не будет. Даже напротив. Поделиться

Британский полковник также отмечает ослабление международной поддержки Украины: США столкнулись с политической стеной, а деликатная двухпартийная поддержка разрушается. ЕС также оказался в тупике.

ЕС может обойти вето Орбана, но по всей Европе на подъеме находятся националистические партии, которым нужно получить электоральную поддержку, сосредоточившись на своем народе.

Кемп подчеркивает, что только в Великобритании есть четкая двухпартийная поддержка.

Британия играет ведущую роль в снабжении критически важных противотанковых ракет, ряда других боеприпасов и жизненно важных средств разведки и наблюдения. Поделиться

Одним из самых больших вкладов Лондона на сегодняшний день является дипломатическое давление на другие страны и США, а также лидерство в поставках ракет и танков дальнего радиуса действия. Эти усилия, пишет Кемп, должны быть продолжены в 2024 году.

Кроме того, на перспективы Украины серьезно повлияла война на Ближнем Востоке. Она отвлекла политическое внимание, а потенциально и снабжение боеприпасами и другими ресурсами.

Прогноз Ричарда Кемпа на 2024 год

По мнению Кемпа, следующий год будет определяющим в Европе и Ближнем Востоке.

По всей вероятности, он будет включать дальнейшие победы России в Украине, а также эскалацию нынешнего конфликта между Израилем и ливанской "Хезболлой". Поделиться

Полковник Кемп предупреждает, если Россия выиграет войну в Украине, то это произойдет из-за недостаточной поддержки со стороны США и Европы в основном из-за безосновательного страха перед Путиным.

Приоритетом Великобритании, по мнению Кемпа, должна быть не пылкие попытки избежать эскалации, а сделать все возможное, чтобы обеспечить победу своих союзников.