Колишній офіцер британської армії полковник Річард Кемп у колонці для британського видання The Telegraph пише, що Велика Британія має не намагатися уникнути ескалації, а зробити все можливе, щоб забезпечити перемогу України.
Річард Кемп проаналізував ситуацію у війні РФ проти України
У своїй колонці Річард Кемп ставить питання, чи має Захід волю підтримати правильну сторону у війнах в Європі та на Близькому Сході.
Він зазначає, що у 2023 році, попри внутрішні проблеми, Велика Британія принаймні відіграла певну роль у двох найбільш значущих конфліктах цього десятиліття, а можливо, і цього століття: Україна і Газа.
Аналізуючи ситуацію на передовій в Україні, полковник пише, що перспективи України у війні залишаються похмурими.
Британський полковник також відзначає послаблення міжнародної підтримки України: США наштовхнулися на політичну стіну, а делікатна двопартійна підтримка руйнується. ЄС також опинився в глухому куті.
ЄС може обійти вето Орбана, але по всій Європі на підйомі перебувають націоналістичні партії, яким потрібно отримати електоральну підтримку, зосередившись на власному народі.
Кемп підкреслює, що лише у Великій Британії є чітка двопартійна підтримка.
Одним з найбільших внесків Лондона на сьогоднішній день є дипломатичний тиск на інші країни та США, а також лідерство в постачанні ракет і танків дальнього радіусу дії. Ці зусилля, пише Кемп, мають бути продовжені у 2024 році.
Крім цього, на перспективи України серйозно вплинула війна на Близькому Сході. Вона відволікла політичну увагу, а потенційно і постачання боєприпасів та інших ресурсів.
Прогноз Річарда Кемпа на 2024 рік
На думку Кемпа, наступний рік буде визначальним у Європі та на Близькому Сході.
Полковник Кемп попереджує, якщо Росія виграє війну в Україні, то це станеться через недостатню підтримку з боку США і Європи здебільшого через безпідставний страх перед Путіним.
Пріоритетом Великої Британії, на думку Кемпа, має бути не палке намагання уникнути ескалації, а зробити все можливе, щоб забезпечити перемогу своїх союзників.
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