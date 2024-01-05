Колишній офіцер британської армії полковник Річард Кемп у колонці для британського видання The Telegraph пише, що Велика Британія має не намагатися уникнути ескалації, а зробити все можливе, щоб забезпечити перемогу України.

Річард Кемп проаналізував ситуацію у війні РФ проти України

У своїй колонці Річард Кемп ставить питання, чи має Захід волю підтримати правильну сторону у війнах в Європі та на Близькому Сході.

Він зазначає, що у 2023 році, попри внутрішні проблеми, Велика Британія принаймні відіграла певну роль у двох найбільш значущих конфліктах цього десятиліття, а можливо, і цього століття: Україна і Газа.

Аналізуючи ситуацію на передовій в Україні, полковник пише, що перспективи України у війні залишаються похмурими.

Довготривалий контрнаступ Києва провалився. Величезною ціною і попри героїчні бої, українська армія мало просунулась вперед, і у найближчий час подальшого просування, скоріш за все, не буде. Навіть навпаки. Поширити

Британський полковник також відзначає послаблення міжнародної підтримки України: США наштовхнулися на політичну стіну, а делікатна двопартійна підтримка руйнується. ЄС також опинився в глухому куті.

ЄС може обійти вето Орбана, але по всій Європі на підйомі перебувають націоналістичні партії, яким потрібно отримати електоральну підтримку, зосередившись на власному народі.

Кемп підкреслює, що лише у Великій Британії є чітка двопартійна підтримка.

Британія відіграє провідну роль у постачанні критично важливих протитанкових ракет, низки інших боєприпасів і життєво важливих засобів розвідки і спостереження. Поширити

Одним з найбільших внесків Лондона на сьогоднішній день є дипломатичний тиск на інші країни та США, а також лідерство в постачанні ракет і танків дальнього радіусу дії. Ці зусилля, пише Кемп, мають бути продовжені у 2024 році.

Крім цього, на перспективи України серйозно вплинула війна на Близькому Сході. Вона відволікла політичну увагу, а потенційно і постачання боєприпасів та інших ресурсів.

Прогноз Річарда Кемпа на 2024 рік

На думку Кемпа, наступний рік буде визначальним у Європі та на Близькому Сході.

Ймовірно, він включатиме подальші перемоги Росії в Україні, а також ескалацію нинішнього конфлікту між Ізраїлем та ліванською "Хезболлою". Поширити

Полковник Кемп попереджує, якщо Росія виграє війну в Україні, то це станеться через недостатню підтримку з боку США і Європи здебільшого через безпідставний страх перед Путіним.

Пріоритетом Великої Британії, на думку Кемпа, має бути не палке намагання уникнути ескалації, а зробити все можливе, щоб забезпечити перемогу своїх союзників.