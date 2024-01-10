Країни Північноатлантичного альянсу пообіцяли нову допомогу на засіданні Ради Україна-НАТО

У штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу у Брюсселі 10 січня відбулось надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів, скликане за ініціативою української сторони у зв’язку із масованими ракетними ударами та атаками дронів Росії по Україні.

НАТО обіцяє нову допомогу Україні

На засіданні у Брюселі 10 січня країни-члени НАТО обіцяють України нові пакети військової допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Місії України при НАТО.

З боку України у засіданні взяли участь командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук та заступник міністра внутрішніх справ України Олексій Сергєєв. Зазначається, що вони поінформували союзників про наслідки масованих російських ракетних атак по території України, зміни у тактичних діях російської армії та озвучили пріоритетні потреби української сторони у засобах ППО.

Зокрема Олещук озвучив кількість випущених Росією ракет та дронів, розповів про успіхи у використанні вже наданих союзниками засобів ППО і про те, скільки ракет і дронів противника вдалось знищити під час атак.

Він звернув особливу увагу на важливість надання додаткових систем ППО таких як Patriot, IRIS-T та NASAMS, а також зенітно-керованих ракет до них. Окрім цього командувач Повітряних сил ЗСУ підкреслив важливість тренування пілотів та надання Україні винищувачів F-16 для посилання спроможностей українських сил повітряної оборони.

Сергєєв поінформував про основні цілі російських атак, наслідки від останніх масованих російських обстрілів, зокрема про масштаби руйнувань інфраструктури. Він також представив союзникам перелік потреб органів системи МВС для подолання наслідків російських атак.

Зі свого боку держави-члени НАТО рішуче засудили російські масовані ракетні обстріли та атаки безпілотників на українські міста, цивільні об’єкти та громадян. Союзники підтвердили свою відданість підтримці України та готовність надавати необхідну підтримку, зокрема у тому, що стосується засобів ППО.

Також окремі країни анонсували наступні пакети допомоги для України. Низка держав-членів Альянсу оголосили про збільшення своїх фінансових внесків до Комплексного пакета допомоги для задоволення першочергових потреб України.

Сьогодні члени Альянсу чітко дали зрозуміти, що вони продовжуватимуть надавати Україні значну військову, економічну та гуманітарну допомогу, і багато членів Альянсу окреслили плани надати мільярди євро додаткового потенціалу у 2024 році, – йдеться у повідомленні. Поширити

Держави-члени НАТО також висловилися за ухвалення спільних санкційних та інших обмежень проти КНДР та Ірану у відповідь на постачання ними балістичних ракет та дронів Росії.

Що відомо про Раду Україна-НАТО

Створення Ради Україна-НАТО є одним з трьох елементів пакета, аби Київ ще більше наблизився до Альянсу й вступу в блок.

Генеральний секретар Єнс Столтенберг на саміті у Вільнюсі пояснив, чим робота Ради Україна-НАТО буде відрізнятися від попередньої комісії. За його словами, члени Ради зможуть ухвалювати рішення на рівні союзників по Альянсу.

Перше засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ держав Альянсу відбулося у Брюсселі 29 листопада 2023 року. На засіданні затвердили "амбітну" програму роботи на 2024 рік, яка включає енергетичну безпеку, інновації та взаємодію. Крім того, НАТО надало рекомендації щодо пріоритетних реформ в Україні.

17-18 січня 2024 року у Брюсселі також відбудеться засідання найвищого військового органу Північноатлантичного альянсу – військового комітету, у межах якого запланована перша зустріч Ради Україна-НАТО у форматі командувачів Збройними силами Альянсу.