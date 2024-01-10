Страны Североатлантического альянса пообещали новую помощь на заседании Совета Украина-НАТО

В штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе 10 января состоялось чрезвычайное заседание Совета Украина-НАТО на уровне послов, созванное по инициативе украинской стороны в связи с массированными ракетными ударами и атаками дронов России по Украине.

НАТО обещает новую помощь Украине

На заседании в Брюсселе 10 января страны-члены НАТО обещают Украине новые пакеты военной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Миссии Украины при НАТО.

Со стороны Украины в заседании приняли участие командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук и заместитель министра внутренних дел Украины Алексей Сергеев. Отмечается, что они проинформировали союзников о последствиях массированных российских ракетных атак по территории Украины, изменениях в тактических действиях российской армии и озвучили приоритетные потребности украинской стороны в средствах ПВО.

В частности, Олещук озвучил количество выпущенных Россией ракет и дронов, рассказал об успехах в использовании уже предоставленных союзниками средств ПВО и о том, сколько ракет и дронов противника удалось уничтожить во время атак.

Он обратил особое внимание на важность предоставления дополнительных систем ПВО таких как Patriot, IRIS-T и NASAMS, а также зенитно управляемых ракет к ним. Кроме того, командующий Воздушными силами ВСУ подчеркнул важность тренировки пилотов и предоставления Украине истребителей F-16 для ссылки на возможности украинских сил воздушной обороны.

Сергеев проинформировал об основных целях российских атак, последствиях последних массированных российских обстрелов, в частности о масштабах разрушений инфраструктуры. Он также представил союзникам список потребностей органов системы МВД для преодоления последствий российских атак.

Со своей стороны, государства-члены НАТО решительно осудили российские массированные ракетные обстрелы и атаки беспилотников на украинские города, гражданские объекты и граждан. Союзники подтвердили свою приверженность поддержке Украины и готовность оказывать необходимую поддержку, в том числе в отношении средств ПВО.

Также некоторые страны анонсировали следующие пакеты помощи для Украины. Ряд государств-членов Альянса объявили об увеличении своих финансовых взносов в Комплексный пакет помощи для удовлетворения первоочередных потребностей Украины.

Сегодня члены Альянса четко дали понять, что они будут продолжать оказывать Украине значительную военную, экономическую и гуманитарную помощь, и многие члены Альянса наметили планы предоставить миллиарды евро дополнительному потенциалу в 2024 году, – говорится в сообщении. Поделиться

Государства-члены НАТО также высказались за принятие общих санкционных и других ограничений против КНДР и Ирана в ответ на поставку ими баллистических ракет и дронов России.

Что известно о Совете Украина-НАТО

Создание Совета Украина-НАТО является одним из трех элементов пакета, чтобы Киев еще больше приблизился к Альянсу и вступил в блок.

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг на саммите в Вильнюсе объяснил, чем работа Совета Украина-НАТО будет отличаться от предыдущей комиссии. По его словам, члены Совета смогут принять решение на уровне союзников по Альянсу.

Первое заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел государств Альянса прошло в Брюсселе 29 ноября 2023 года. На заседании была утверждена "амбициозная" программа работы на 2024 год, которая включает энергетическую безопасность, инновации и взаимодействие. Кроме того, НАТО предоставило рекомендации по приоритетным реформам в Украине.

17-18 января 2024 г. в Брюсселе также состоится заседание высшего военного органа Североатлантического альянса – военного комитета, в рамках которого запланирована первая встреча Совета Украина-НАТО в формате командующих Вооруженными силами Альянса.