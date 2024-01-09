Кулеба озвучил ожидания от встречи Совета Украина-НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба надеется, что заседание Совета Украина-НАТО 10 января закончится скорыми обязательствами партнеров помочь украинской ПВО.
Чего ждать от встречи Совета Украина-НАТО
Кулеба сказал о своих ожиданиях изданию Politico.
Кулеба призвал союзников регулярно отправлять запасы ракет Украине.
Министр пояснил, что союзникам Украины имеет смысл мобилизовать все имеющиеся силы для укрепления противовоздушной обороны уже сейчас.
Встреча Совета Украина-НАТО
10 января в Брюсселе соберется Совет Украина-НАТО в ответ на недавние массированные ракетные атаки РФ по городам по всей Украине, из-за которых погибли десятки человек.
На прошлой неделе Украина попросила НАТО о встрече для обсуждения противовоздушной обороны после того, как РФ нанесла удары по Киеву, Харькову и другим городам беспилотниками иранского производства Shahed и крылатыми и баллистическими ракетами.
Напомним, что Совет Украина-НАТО — это общий орган, в рамках которого члены Альянса и Украина работают с целью продвижения взаимодействия, сотрудничества и стремления Украины обрести членство в НАТО.
Совет НАТО-Украина был начат в Вильнюсском саммите НАТО в 2023 году.
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