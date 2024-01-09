Кулеба озвучил ожидания от встречи Совета Украина-НАТО
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Политика
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Кулеба озвучил ожидания от встречи Совета Украина-НАТО

Дмитрий Кулеба
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Источник:  Politico

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба надеется, что заседание Совета Украина-НАТО 10 января закончится скорыми обязательствами партнеров помочь украинской ПВО.

Чего ждать от встречи Совета Украина-НАТО

Кулеба сказал о своих ожиданиях изданию Politico.

Прежде всего, мы ожидаем от встречи ускорения принятия важных решений относительно дальнейшего укрепления возможностей противовоздушной обороны Украины. Как по современным системам, так и по их боеприпасам. Мы благодарны всем нашим партнерам, которые продолжают предоставлять Украине средства для защиты ее неба, — сказал он.

Кулеба призвал союзников регулярно отправлять запасы ракет Украине.

Обеспечение регулярных поставок ракет для систем Patriots, IRIS-T, NASAMS и других является главным приоритетом, который должен быть завершен сегодня, не завтра. Кроме того, чем успешнее противовоздушная оборона Украины, тем меньше вероятность того, что российская ракета или беспилотник случайно залетят в пограничное воздушное пространство НАТО, — добавил он.

Министр пояснил, что союзникам Украины имеет смысл мобилизовать все имеющиеся силы для укрепления противовоздушной обороны уже сейчас.

Встреча Совета Украина-НАТО

10 января в Брюсселе соберется Совет Украина-НАТО в ответ на недавние массированные ракетные атаки РФ по городам по всей Украине, из-за которых погибли десятки человек.

На прошлой неделе Украина попросила НАТО о встрече для обсуждения противовоздушной обороны после того, как РФ нанесла удары по Киеву, Харькову и другим городам беспилотниками иранского производства Shahed и крылатыми и баллистическими ракетами.

Напомним, что Совет Украина-НАТО — это общий орган, в рамках которого члены Альянса и Украина работают с целью продвижения взаимодействия, сотрудничества и стремления Украины обрести членство в НАТО.

Совет НАТО-Украина был начат в Вильнюсском саммите НАТО в 2023 году.

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