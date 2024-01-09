Кулеба озвучив очікування від зустрічі Ради Україна-НАТО

Чого очікувати від зустрічі Ради Україна-НАТО

Кулеба сказав про свої очікування виданню Politico.

Перш за все ми очікуємо від зустрічі прискорення прийняття важливих рішень щодо подальшого зміцнення можливостей протиповітряної оборони України. Як щодо сучасних систем, так і щодо їх боєприпасів. Ми глибоко вдячні всім нашим партнерам, які продовжують надавати Україні засоби для захисту її неба, — сказав він. Поширити

Кулеба закликав союзників регулярно надсилати запаси ракет Україні.

Забезпечення регулярних поставок ракет для систем Patriots, IRIS-T, NASAMS та інших є головним пріоритетом, який має бути завершено сьогодні, не завтра. Крім того, чим успішніша протиповітряна оборона України, тим менша ймовірність того, що російська ракета або безпілотник випадково залетять у прикордонний повітряний простір НАТО, — додав він. Поширити

Міністр пояснив, що союзникам України має сенс мобілізувати всі наявні сили для зміцнення протиповітряної оборони України вже зараз.

Зустріч Ради Україна-НАТО

10 січня у Брюсселі збереться Рада Україна-НАТО у відповідь на нещодавні масовані ракетні атаки РФ по містах по всій Україні, через які загинуло десятки людей.

Минулого тижня Україна попросила НАТО про зустріч для обговорення протиповітряної оборони після того, як РФ завдала ударів по Києву, Харкову та іншим містам безпілотниками іранського виробництва Shahed і крилатими й балістичними ракетами.

Нагадаємо, що Рада Україна-НАТО — це спільний орган, у рамках якого члени Альянсу і Україна працюють з метою просування взаємодії, співпраці і прагнення України набути членства в НАТО.

Раду Україна–НАТО було започатковано на Вільнюському саміті НАТО у 2023 році.