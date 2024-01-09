Кулеба озвучив очікування від зустрічі Ради Україна-НАТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сподівається, що засідання Ради Україна-НАТО 10 січня закінчиться швидкими зобов’язаннями партнерів допомогти українській ППО.
Чого очікувати від зустрічі Ради Україна-НАТО
Кулеба сказав про свої очікування виданню Politico.
Кулеба закликав союзників регулярно надсилати запаси ракет Україні.
Міністр пояснив, що союзникам України має сенс мобілізувати всі наявні сили для зміцнення протиповітряної оборони України вже зараз.
Зустріч Ради Україна-НАТО
10 січня у Брюсселі збереться Рада Україна-НАТО у відповідь на нещодавні масовані ракетні атаки РФ по містах по всій Україні, через які загинуло десятки людей.
Минулого тижня Україна попросила НАТО про зустріч для обговорення протиповітряної оборони після того, як РФ завдала ударів по Києву, Харкову та іншим містам безпілотниками іранського виробництва Shahed і крилатими й балістичними ракетами.
Нагадаємо, що Рада Україна-НАТО — це спільний орган, у рамках якого члени Альянсу і Україна працюють з метою просування взаємодії, співпраці і прагнення України набути членства в НАТО.
Раду Україна–НАТО було започатковано на Вільнюському саміті НАТО у 2023 році.
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