В НАТО не уверены в завершении войны в Украине в 2025 году

По словам заместителя генсека НАТО Мирчи Джоане, развязанная Кремлем преступная война против Украины может длиться долго и не завершиться в 2025 году.

Что известно о вероятности завершения войны в Украине в 2025 году

Мой призыв – готовиться к долгой войне, она будет продолжаться. Это не произойдет в 2024 году, вероятно не в 2025 году. Мы нигде не видим военного потенциала, чтобы иметь возможность одержать решающую победу тем или иным способом, – отметил Джоане. Поделиться

По его словам, в Альянсе готовятся к длительной войне с многочисленными ограниченными контрнаступлениями с обеих сторон, взятием под контроль и утратой тех или иных территорий.

Украинцам при нашей поддержке удалось вернуть 50% территории, поначалу оккупированной россиянами. Это не мелочь. Мы ни при каких условиях не видим условий и не сможем принять, чтобы Россия вернулась к границе Румынии, подчеркнул высокопоставленный чиновник НАТО. Поделиться

Он отметил, что НАТО необходимо, чтобы Украина выстояла, Республика Молдова пришла в Европу, а Грузия пришла в евроатлантическое сообщество.

Что говорят в Украине

По словам президента Владимира Зеленского, ключевой безопасностью Украины является членство в НАТО.

Ключевая наша цель безопасности – Альянс. А сейчас на основе этого соглашения с Британией работаем и с другими партнерами ради двусторонних соглашений, – подчеркнул глава государства. Поделиться

По его словам, к гарантиям безопасности Украины в рамках партнеров G7 присоединились уже 30 стран.