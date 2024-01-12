В НАТО не уверены в завершении войны в Украине в 2025 году

По словам заместителя генсека НАТО Мирчи Джоане, развязанная Кремлем преступная война против Украины может длиться долго и не завершиться в 2025 году.
Что известно о вероятности завершения войны в Украине в 2025 году
По его словам, в Альянсе готовятся к длительной войне с многочисленными ограниченными контрнаступлениями с обеих сторон, взятием под контроль и утратой тех или иных территорий.
Он отметил, что НАТО необходимо, чтобы Украина выстояла, Республика Молдова пришла в Европу, а Грузия пришла в евроатлантическое сообщество.
Что говорят в Украине
По словам президента Владимира Зеленского, ключевой безопасностью Украины является членство в НАТО.
По его словам, к гарантиям безопасности Украины в рамках партнеров G7 присоединились уже 30 стран.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-