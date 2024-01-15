В НАТО отреагировали на данные СМИ о подготовке блока к войне с РФ

Глава Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс прокомментировал статью немецкого издания Bild о том, что Альянс уже начал готовиться к войне с Россией.

В НАТО ответили, идет ли подготовка к войне с Россией

По словам представителя Альянса, немецкие журналисты получили в свое распоряжение обучающий сценарий.

Янис Сартс уверяет в том, что в нем описана вымышленная ситуация. Этот документ был создан непосредственно для того, чтобы проверить военные возможности в той или иной области.

Сценарии ранее были полностью придуманы с несуществующими странами и географическими регионами. Сейчас уместнее использовать существующие страны и географические регионы, — объояснил представитель НАТО. Поделиться

Он не подтвердил данные Bild о том, что члены Альянса активно начали готовиться к вторжению России.

Par "Bild" rakstu.Bild rīcībā ir nonācis mācību scenārijs, kas vienmēr ir iedomāta situācija,lai pārbaudītu militārās spējas vienā vai otrā jomā.Kādreiz scenāriji bija pilnīgi fiktīvi ar neesošām valstīm un ģeogrāfijām. Tagad vairāk tiek piemērotas esošas valstis un ģeogrāfijas⬇️ — Jānis Sārts (@janis_sarts) January 15, 2024

Что Bild писало о подготовке НАТО к войне с РФ

Как утверждают немецкие журналисты, им удалось получить доступ к секретному документу Бундесвера — обучающему сценарию.

В нем якобы подробно описан сценарий возможного военного конфликта между Россией и Альянсом.

СМИ указывает на то, что он может длиться месяцами, а апогеем станет переброска сотен тысяч солдат НАТО ближе к границам РФ и неизбежное начало войны летом 2025 года.

В то время, когда США могут остаться без лидера в течение нескольких недель после выборов, Россия при поддержке Беларуси повторяет на территории НАТО вторжение 2014 года в Украину. В мае 2025 года НАТО принимает решение о мерах сдерживания, в "день Х" НАТО перебрасывает на восточный фланг 300 000 военных, в том числе 30 000 солдат Бундесвера. Поделиться

По словам германского министра обороны Бориса Писториуса, оборонная промышленность Европы имеет 5-8 лет, чтобы нарастить свой военный потенциал.