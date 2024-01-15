В НАТО отреагировали на данные СМИ о подготовке блока к войне с РФ
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Мир
Дата публикации

В НАТО отреагировали на данные СМИ о подготовке блока к войне с РФ

НАТО
войска НАТО
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Глава Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс прокомментировал статью немецкого издания Bild о том, что Альянс уже начал готовиться к войне с Россией.

В НАТО ответили, идет ли подготовка к войне с Россией

По словам представителя Альянса, немецкие журналисты получили в свое распоряжение обучающий сценарий.

Янис Сартс уверяет в том, что в нем описана вымышленная ситуация. Этот документ был создан непосредственно для того, чтобы проверить военные возможности в той или иной области.

Сценарии ранее были полностью придуманы с несуществующими странами и географическими регионами. Сейчас уместнее использовать существующие страны и географические регионы, — объояснил представитель НАТО.

Он не подтвердил данные Bild о том, что члены Альянса активно начали готовиться к вторжению России.

Что Bild писало о подготовке НАТО к войне с РФ

Как утверждают немецкие журналисты, им удалось получить доступ к секретному документу Бундесвера — обучающему сценарию.

В нем якобы подробно описан сценарий возможного военного конфликта между Россией и Альянсом.

СМИ указывает на то, что он может длиться месяцами, а апогеем станет переброска сотен тысяч солдат НАТО ближе к границам РФ и неизбежное начало войны летом 2025 года.

В то время, когда США могут остаться без лидера в течение нескольких недель после выборов, Россия при поддержке Беларуси повторяет на территории НАТО вторжение 2014 года в Украину. В мае 2025 года НАТО принимает решение о мерах сдерживания, в "день Х" НАТО перебрасывает на восточный фланг 300 000 военных, в том числе 30 000 солдат Бундесвера.

По словам германского министра обороны Бориса Писториуса, оборонная промышленность Европы имеет 5-8 лет, чтобы нарастить свой военный потенциал.

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