В НАТО отреагировали на данные СМИ о подготовке блока к войне с РФ

Глава Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс прокомментировал статью немецкого издания Bild о том, что Альянс уже начал готовиться к войне с Россией.
В НАТО ответили, идет ли подготовка к войне с Россией
По словам представителя Альянса, немецкие журналисты получили в свое распоряжение обучающий сценарий.
Янис Сартс уверяет в том, что в нем описана вымышленная ситуация. Этот документ был создан непосредственно для того, чтобы проверить военные возможности в той или иной области.
Он не подтвердил данные Bild о том, что члены Альянса активно начали готовиться к вторжению России.
Что Bild писало о подготовке НАТО к войне с РФ
Как утверждают немецкие журналисты, им удалось получить доступ к секретному документу Бундесвера — обучающему сценарию.
В нем якобы подробно описан сценарий возможного военного конфликта между Россией и Альянсом.
СМИ указывает на то, что он может длиться месяцами, а апогеем станет переброска сотен тысяч солдат НАТО ближе к границам РФ и неизбежное начало войны летом 2025 года.
По словам германского министра обороны Бориса Писториуса, оборонная промышленность Европы имеет 5-8 лет, чтобы нарастить свой военный потенциал.
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