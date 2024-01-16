Bloomberg дізналося про таємне послання Байдена для Зеленського

Згідно з даними інформаційного агентства, український лідер Володимир Зеленський отримає у Давосі послання від американського колеги Джо Байдена із закликом перейти до оборони у війні з Росією.
Салліван передасть Зеленському пораду Байдена щодо ведення війни
Журналісти стверджують, що послання від очільника Білого дому Зеленський отримає у кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
Згідно з останніми даними, його має намір озвучити радник із національної безпеки США Джейк Салліван.
Офіційний Вашингтон буде радити команді Зеленського змінити стратегію боротьби із російськими загарбниками: перейти від контрнаступу до оборони.
Росія також зрозуміла, що стояти в обороні вигідніше. аніж наступати
Журналісти Bloomberg дійшли висновку, що очільник Кремля усвідомив тактичні переваги оборони, саме тому диктатор де-факто наказав своїй армії призупинити наступ і утримувати зайняті землі.
Окрім того, наголошується, що цього року країна-агересорка має намір витратити на армію 8% ВВП.
Що важливо розуміти, це перевищить соціальні витрати вперше з часів розпаду СРСР. Російські заводи виробляють кулі та бомби, а їхні партнери — Іран та Північна Корея — постачають ще більше.
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