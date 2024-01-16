Bloomberg дізналося про таємне послання Байдена для Зеленського
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Політика
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Bloomberg дізналося про таємне послання Байдена для Зеленського

Володимир Зеленський
Джерело:  Bloomberg

Згідно з даними інформаційного агентства, український лідер Володимир Зеленський отримає у Давосі послання від американського колеги Джо Байдена із закликом перейти до оборони у війні з Росією.

Салліван передасть Зеленському пораду Байдена щодо ведення війни

Журналісти стверджують, що послання від очільника Білого дому Зеленський отримає у кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Згідно з останніми даними, його має намір озвучити радник із національної безпеки США Джейк Салліван.

Офіційний Вашингтон буде радити команді Зеленського змінити стратегію боротьби із російськими загарбниками: перейти від контрнаступу до оборони.

Зеленський розуміє, чому це має сенс, хоча йому не сподобається чути чи говорити про це публічно. Тому він повинен сказати Саллівану, щоб той відповів Байдену і нагадав Конгресу США, що Україна може грати у належну оборону лише у тому випадку, якщо США та їхні союзники гарантують, що вона має для цього засоби.

Росія також зрозуміла, що стояти в обороні вигідніше. аніж наступати

Журналісти Bloomberg дійшли висновку, що очільник Кремля усвідомив тактичні переваги оборони, саме тому диктатор де-факто наказав своїй армії призупинити наступ і утримувати зайняті землі.

Окрім того, наголошується, що цього року країна-агересорка має намір витратити на армію 8% ВВП.

Що важливо розуміти, це перевищить соціальні витрати вперше з часів розпаду СРСР. Російські заводи виробляють кулі та бомби, а їхні партнери — Іран та Північна Корея — постачають ще більше.

Звичайно, Україна має нарощувати власне виробництво боєприпасів, але це легше сказати, ніж зробити, доки російські ракети падають на її заводи.

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