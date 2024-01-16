Bloomberg дізналося про таємне послання Байдена для Зеленського

Зеленський розуміє, чому це має сенс, хоча йому не сподобається чути чи говорити про це публічно. Тому він повинен сказати Саллівану, щоб той відповів Байдену і нагадав Конгресу США, що Україна може грати у належну оборону лише у тому випадку, якщо США та їхні союзники гарантують, що вона має для цього засоби.