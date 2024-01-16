Зеленский впервые встретился с премьер-министром Вьетнама – что обсудили

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Как прошла встреча президента Украины с премьером Вьетнама

Как отмечается, Зеленский поблагодарил Вьетнам за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за гуманитарную помощь нашей стране.

Собеседники отметили важность активизации двусторонних отношений, поскольку Украину и Вьетнам совмещают многолетние связи. Президент призвал Вьетнам поддержать имплементацию пунктов Украинской формулы мира, — говорится в сообщении. Поделиться

Владимир Зеленский и Фам Минь Чинь также обсудили возможность активизации двусторонних контактов между Украиной и Вьетнамом на разных уровнях.

Позиция Вьетнама по войне РФ против Украины

Напомним, Вьетнам держит нейтралитет по вопросу развязанной Россией войны в Украине.

Ранее премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь заявил, что развязанная Россией война против Украины является одной из главных причин наибольших проблем мировой экономики.

Конфликт (в Украине — ред.) ставит под угрозу продовольственную и энергетическую безопасность в глобальном масштабе и мы все здесь можем ощутить влияние этого конфликта, — сказал глава вьетнамского правительства. Поделиться

Кроме того, Фам Мин Чинь также осудил удары по мирному населению в Украине и угрозы РФ применить оружие массового уничтожения.