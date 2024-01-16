Зеленский впервые встретился с премьер-министром Вьетнама – что обсудили

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
Как прошла встреча президента Украины с премьером Вьетнама
Как отмечается, Зеленский поблагодарил Вьетнам за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за гуманитарную помощь нашей стране.
Владимир Зеленский и Фам Минь Чинь также обсудили возможность активизации двусторонних контактов между Украиной и Вьетнамом на разных уровнях.
Позиция Вьетнама по войне РФ против Украины
Напомним, Вьетнам держит нейтралитет по вопросу развязанной Россией войны в Украине.
Ранее премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь заявил, что развязанная Россией война против Украины является одной из главных причин наибольших проблем мировой экономики.
Кроме того, Фам Мин Чинь также осудил удары по мирному населению в Украине и угрозы РФ применить оружие массового уничтожения.
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