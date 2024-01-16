Зеленский в Давосе проводит встречу со Столтенбергом — видео

Президент Владимир Зеленский прибыл в швейцарский Давос для участия во Всемирном экономическом форуме.

Что известно об участии Зеленского во Всемирном экономическом форуме в Давосе

Отмечается, что украинская делегация во главе с президентом уже проводит встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

По информации представителей Офиса президента, Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе проводит встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

В частности, отмечается, что Зеленский выразил главе Альянса благодарность за устойчивую поддержку Украины на фоне продолжающейся преступной войны, развязанной РФ.

Кроме этого, Зеленский и Столтенберг обсудили текущую ситуацию на фронте в Украине.

Глава государства рассказал главе Аяльянса о разрушительных массированных ракетных атаках преступной армии РФ и атаках дронами по украинским городам и объектам критической инфраструктуры.

Зеленский призвал НАТО и западных партнеров оказывать Украине дальнейшую поддержку в усилении средств ПВО.

Была отмечена важность подписания двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Великобританией в рамках совместной декларации G7, принятой на предыдущем саммите НАТО в Вильнюсе.

Президент рассказал о продолжении работы над аналогичными документами с другими партнерами и отметил важность безотлагательного подписания таких соглашений, которые будут действовать до вступления Украины в НАТО.

Президент Украины и генсек НАТО обсудили подготовку к предстоящему саммиту Альянса в Вашингтоне.

Глава государства подчеркнул, что Украина ожидает принятия решений, которые приблизят ее членство к НАТО.

Что известно о планах Зеленского в рамках участия в Форуме в Давосе

По информации журналистов Bloomberg, во время встречи с советником президента США Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном в Давосе Зеленский должен получить послание главы Белого дома по развязанной Кремлем войне.

В материале издания отмечается, что в Белом доме требуют от Украины отказаться от планов дальнейших наступлений и перейти к полноценной обороне.

Зеленский "понимает, почему это имеет смысл, хотя он не хочет говорить об этом публично".

Также сообщается, что украинский президент должен передать ответ Байдену и "напомнить Конгрессу США, что Украина может играть в надлежащей обороне, только если США и их союзники гарантируют, что у нее есть необходимые средства".

Reuters писало, что президент Украины вместе с делегацией встречаются с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и ведут диалог о том, какая немедленная помощь нужна Украине. Также был поднят вопрос восстановления нашей страны.

По информации The Guardian, президент Украины прибыл на закрытую встречу в рамках ВЭФ.

Позднее издание добавило, что Зеленский встретился с руководителями компаний на сессии под названием CEOs for Ukraine на Всемирном экономическом форуме. Впоследствии же состоится его выступление.