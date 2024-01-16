Зеленський у Давосі проводить зустріч зі Столтенбергом — відео

Президент Володимир Зеленський прибув у швейцарський Давос для участі у Всесвітньому економічному форумі.

Що відомо про участь Зеленського у Всесвітньому економічному форумі в Давосі

Зазначається, що українська делегація на чолі із президентом вже проводить зустріч із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

За інформацією представників Офісу президента, Зеленський на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі проводить зустріч із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Зокрема, зазначається, що Зеленський висловив главі Альянсу подяку за стійку підтримку України на тлі триваючої злочинної війни, розв’язаної РФ.

Окрім цього Зеленський і Столтенберг обговорили поточну ситуацію на фронті в Україні.

Глава держави розповів очільнику Аяльянса про руйнівні масовані ракетні атаки злочинної армії РФ та атаки дронами по українських містах та об’єктах критичної інфраструктури.

Зеленський закликав НАТО та західних партнерів надавати Україні подальшу підтримку у посиленні засобів ППО.

Було відзначено важливість підписання двосторонньої угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Великою Британією в межах спільної декларації G7, ухваленої на попередньому саміті НАТО у Вільнюсі.

Президент розповів про продовження роботи над аналогічними документами з іншими партнерами й наголосив на важливості невідкладного підписання таких угод, які діятимуть до вступу України в НАТО.

Президент України і генсек НАТО обговорили підготовку до наступного саміту Альянсу у Вашингтоні.

Глава держави наголосив, що Україна очікує ухвалення рішень, які наблизять її членство в НАТО.

Що відомо про плани Зеленського у рамках участі у Форумі в Давосі

За інформацією журналістів Bloomberg, під час зустрічі із радником президента США Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейком Салліваном у Давосі Зеленський має отримати послання голови Білого дому щодо розв’язаної Кремлем війни.

У матеріалі видання зазначається, що у Білому домі вимагають від України відмовитись від планів щодо подальших наступів і перейти до повноцінної оборони.

Зеленський "розуміє, чому це має сенс, хоча він не хоче говорити про це публічно".

Також повідомляється, що український президент має передати свою відповідь Байдену і "нагадати Конгресу США, що Україна може грати в належній обороні, лише якщо США та їхні союзники гарантують, що у неї є необхідні засоби".

Reuters писало, що президент України разом із делегацією зустрічаються з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і ведуть діалог про те, яка негайна допомога потрібна для України. Також було порушено питання відбудови нашої країни.

За інформацією The Guardian, президент України прибув на закриту зустріч в рамках ВЕФ.

Пізніше видання додало, що Зеленський зустрівся з керівниками компаній на сесії під назвою "CEOs for Ukraine" на Всесвітньому економічному форумі. Згодом же відбудеться його виступ.